Das war’s: Der spirituelle, von Fans finanzierte „Wild Arms“-Nachfolger ist eingestellt

Vor gut drei Jahren ging die doppelte Kickstarter-Kampagne zu Armed Fantasia: To the End of the Wilderness und Penny Blood an den Start, die mit einem starken Schlussspurt endete. Seitdem befinden sich beide Spiele in der vielzitierten Entwicklungshölle, anders kann man es leider nicht sagen.

Während der spirituelle Shadow-Hearts-Nachfolger Penny Blood seit Jahren gerichtlichen Fehden und finanziellen Problemen ausgesetzt ist, erging es Armed Fantasia nicht wesentlich besser. Umso überraschender kam im August 2025 das erste Gameplay-Material zum spirituellen Wild-Arms-Nachfolger.

Jetzt stellt sich heraus: Da wurde nur mit Platzpatronen geschossen. Irgendwann im Laufe der letzten Jahre konnten die Macher von Wild Bunch Productions noch einmal Publisher 505 Games vom Projekt überzeugen, doch jetzt ist Ende im Gelände.

In einer Mitteilung von 505-Muttergesellschaft Digital Bros heißt es, Armed Fantasia sei eines von drei Projekten, die aktuell eingestellt werden. Die Entscheidung folgt auf „mehrere Versuche, das Gameplay zu überarbeiten“. Die anderen beiden Spiele heißen Directorate: Novitiate und eine Fortsetzung von Battle Island.

Die zusätzlichen Investitionen, die nunmehr notwendig gewesen wären, um die Entwicklung abzuschließen, übersteigen den Rahmen. Noch im März meldete sich Lead-Game-Designer (und Wild-Arms-Schöpfer Akifumi) Kaneko auf der Kickstarter-Seite zu Wort und entschuldigte sich für die Wartezeit. Man sei weiterhin überzeugt vom Projekt.

Ein Update zur Einstellung von Armed Fantasia steht auf der Kickstarter-Seite noch aus. Dass es mit dem Projekt ohne Digital Bros weitergeht, ist nicht ausgeschlossen, angesichts der bisherigen Entwicklungsgeschichte allerdings ziemlich unwahrscheinlich. Die Unterstützenden des Projekts lassen ihrem Unmut derweil auf der Kommentarseite freien Lauf. Was Armed Fantasia hätte werden sollen, lest ihr hier.

Bildmaterial: Armed Fantasia: To the End of the Wilderness, Wild Bunch Productions, bee tribe Digital Studio