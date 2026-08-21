Pokémon Snap – aber in echt: Limitierte Kollektion verbindet zwei Kultmarken

Zum 30-jährigen Pokémon-Jubiläum geht die nächste große Kooperation an den Start. Dieses Mal trifft Pokémon auf die Welt der Sofortbildfotografie: Polaroid und The Pokémon Company International präsentieren eine limitierte Kollektion aus Kameras, Filmen und Zubehör.

Insgesamt umfasst die Zusammenarbeit neun Produkte und ist laut Polaroid die bislang größte Pokémon-Kooperation der Marke. Im Mittelpunkt stehen drei Kameras. Die Polaroid Now Generation 3 – Pokémon Edition setzt auf ein Pokéball-inspiriertes Design und kostet 139,99 Euro.

Deutlich kompakter fallen die beiden Varianten der Polaroid Go Generation 3 aus: Eine widmet sich Pikachu, die andere Feelinara. Beide Modelle werden für jeweils 99,99 Euro angeboten.

Von Pikachu bis Feelinara

Passend zu den Kameras erscheinen drei Film-Sondereditionen. Der Color i-Type Film in der Pokémon Edition kostet 21,99 Euro, während die Doppelpackungen des Polaroid Go Color Films mit Pikachu beziehungsweise Feelinara jeweils für 22,99 Euro angeboten werden. Dazu kommen individuell gestaltete Dark Slides und Pokémon-Rahmendesigns.

Abgerundet wird die Kollektion durch eine Pokémon-Kameratasche und ein Fotoalbum für jeweils 24,99 Euro sowie einen mit beiden Kameras kompatiblen Kameragurt für 14,99 Euro.

Die Polaroid x Pokémon Kollektion erscheint am 5. Oktober 2026 weltweit in limitierter Stückzahl. Vorbestellungen beginnen bereits am 25. August über Polaroid. Im Pokémon Center werden die Produkte ebenfalls vorbestellbar sein, allerdings zunächst nur in den USA, Großbritannien und Kanada. Weitere Produktbilder findet ihr bei Polaroid.

Bilder dazu:

Bildmaterial: Polaroid