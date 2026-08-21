Eine der besten Zelda-Ideen ist 40 Jahre alt – jetzt wäre der perfekte Zeitpunkt für ihr Comeback

Seit inzwischen 40 Jahren überrascht The Legend of Zelda immer wieder mit neuen Ideen. Breath of the Wild krempelte die bekannte Formel mit seiner offenen Welt um, The Wind Waker schickte Link auf große Seereise und Majora’s Mask machte den Zeitdruck zum zentralen Spielelement.
Eine der größten Überraschungen hat aktuell GameRant wieder ausgegraben. Und weil sie schon so alt ist und seitdem nur stiefmütterlich behandelt wurde, wäre jetzt wohl ein guter Zeitpunkt für ein Comeback.
Gemeint ist die sogenannte Second Quest des ursprünglichen The Legend of Zelda. Nach dem ersten Durchspielen wartete praktisch ein zweites, deutlich schwierigeres Abenteuer auf die SpielerInnen – und das ging weit über stärkere Gegner hinaus.
Eine Überraschung, die Zelda nie ganz wiederholte
Die Second Quest veränderte unter anderem die Positionen wichtiger Gegenstände und Orte, gestaltete Labyrinthe um und führte zusätzliche Hindernisse ein. Gegner wie die roten „Bubbles“ (Totenkopf-Gegner) konnten beispielsweise Links Schwert vorübergehend unbrauchbar machen. Wer nach dem Abspann einfach mit einer gewöhnlichen zweiten Runde gerechnet hatte, bekam damit eine überraschend stark veränderte Version des Abenteuers.
Ganz aufgegeben hat Nintendo diese Idee anschließend nicht. Am nächsten kam ihr wohl die Master Quest von Ocarina of Time, die ebenfalls veränderte und anspruchsvollere Dungeons bot. Ursprünglich wurde sie allerdings als Bonus zu The Wind Waker angeboten und später in Ocarina of Time 3D integriert. Der Überraschungseffekt der ursprünglichen Second Quest fehlte damit zumindest teilweise.
Und genau hier bringt GameRant das kommende Remake von Ocarina of Time für Nintendo Switch 2 ins Spiel. Bislang ist über dessen inhaltliche Neuerungen nur wenig bekannt. Eine geheime, stark überarbeitete zweite Runde nach dem Abschluss könnte dem Remake aber einen besonderen Mehrwert verleihen und gleichzeitig eine der ältesten Ideen der Zelda-Reihe wieder aufgreifen.
Was haltet ihr davon?
via GameRant, Bildmaterial: Zelda: Ocarina of Time, Nintendo
1 Kommentar
Ich denke, man wird genau das bekommen, was man auch schon hat. Master Quest. Die 3DS Version von Master Quest war dann etwas näher an der Originalvision von Miyamoto dran, da die Spielwelt einmal komplett gespiegelt wurde, was zu den neu angeordneten Dungeons und härteren Gegnern ja ein weiterer Anreiz war, das Spiel dann nochmal zu spielen. So etwas gab es glaube ich auch in etwas abgeänderter Form bei A Linkt Between Worlds (obwohl ich mich da auch irren kann).
Aber es stimmt, an eine richtige Second Quest hat man sich nie mehr herangewagt. All das waren ja mal Pläne für Ocarina of Time, die dann aber eben auch nie umgesetzt wurden. Ich verstehe bis heute leider nicht, wieso kein einziger offizieller Entwickler mal den Randomizer-Hype mitgenommen hat, den es seit Jahren in der Modding-Community gibt. Man stelle sich vor du spielst ein Super Mario oder Zelda durch, startest ein zweites Spiel und sämtliche Items sind geshuffelt und du spielst als komplett andere Spielfigur.
Gerade bei einem Ocarina of Time Remake könnte man die Master Quest Version nochmal richtig aufmöbeln und dann wirklich ein neues Spielerlebnis bieten. Aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass man da viel Arbeit reinsteckt.