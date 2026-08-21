Eine der besten Zelda-Ideen ist 40 Jahre alt – jetzt wäre der perfekte Zeitpunkt für ihr Comeback

Seit inzwischen 40 Jahren überrascht The Legend of Zelda immer wieder mit neuen Ideen. Breath of the Wild krempelte die bekannte Formel mit seiner offenen Welt um, The Wind Waker schickte Link auf große Seereise und Majora’s Mask machte den Zeitdruck zum zentralen Spielelement.

Eine der größten Überraschungen hat aktuell GameRant wieder ausgegraben. Und weil sie schon so alt ist und seitdem nur stiefmütterlich behandelt wurde, wäre jetzt wohl ein guter Zeitpunkt für ein Comeback.

Gemeint ist die sogenannte Second Quest des ursprünglichen The Legend of Zelda. Nach dem ersten Durchspielen wartete praktisch ein zweites, deutlich schwierigeres Abenteuer auf die SpielerInnen – und das ging weit über stärkere Gegner hinaus.

Eine Überraschung, die Zelda nie ganz wiederholte

Die Second Quest veränderte unter anderem die Positionen wichtiger Gegenstände und Orte, gestaltete Labyrinthe um und führte zusätzliche Hindernisse ein. Gegner wie die roten „Bubbles“ (Totenkopf-Gegner) konnten beispielsweise Links Schwert vorübergehend unbrauchbar machen. Wer nach dem Abspann einfach mit einer gewöhnlichen zweiten Runde gerechnet hatte, bekam damit eine überraschend stark veränderte Version des Abenteuers.

Ganz aufgegeben hat Nintendo diese Idee anschließend nicht. Am nächsten kam ihr wohl die Master Quest von Ocarina of Time, die ebenfalls veränderte und anspruchsvollere Dungeons bot. Ursprünglich wurde sie allerdings als Bonus zu The Wind Waker angeboten und später in Ocarina of Time 3D integriert. Der Überraschungseffekt der ursprünglichen Second Quest fehlte damit zumindest teilweise.

Und genau hier bringt GameRant das kommende Remake von Ocarina of Time für Nintendo Switch 2 ins Spiel. Bislang ist über dessen inhaltliche Neuerungen nur wenig bekannt. Eine geheime, stark überarbeitete zweite Runde nach dem Abschluss könnte dem Remake aber einen besonderen Mehrwert verleihen und gleichzeitig eine der ältesten Ideen der Zelda-Reihe wieder aufgreifen.

Was haltet ihr davon?

via GameRant, Bildmaterial: Zelda: Ocarina of Time, Nintendo