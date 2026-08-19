Wenn ihr beim Pokémon Center bestellt habt, solltet ihr jetzt besonders aufmerksam sein

Vor etwas mehr als einer Woche sorgte ein Cyberangriff auf den Logistikdienstleister CEVA Logistics bereits im Zusammenhang mit Hardware-Bestellungen bei Valve für Aufsehen. Nun zeigt sich, dass der Vorfall noch weitere Kreise zieht: Auch Kundinnen und Kunden des offiziellen Pokémon Centers in Deutschland und Großbritannien sind betroffen.

Wie das Pokémon Center Betroffenen per E-Mail mitteilte, wurde CEVA Logistics am 30. Juli 2026 Opfer einer Cyberattacke. Das Unternehmen übernimmt den Versand von Pokémon-Center-Bestellungen in Deutschland und Großbritannien. Über den Vorfall berichten unter anderem Bleeping Computer und Eurogamer.

Adressen und Kontaktdaten könnten betroffen sein

Nach bisherigen Informationen könnten durch den Angriff vollständige Namen, Lieferadressen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen sowie Informationen zu früheren Bestellungen kompromittiert worden sein. Zahlungsinformationen und Zugangsdaten zu Pokémon-Center-Konten sollen dagegen nicht betroffen sein.

Wer hinter dem Angriff steckt, ist bislang nicht bekannt. Da die gestohlenen Informationen unter anderem Namen und Kontaktdaten enthalten können, sollten betroffene KundInnen in nächster Zeit besonders vorsichtig mit verdächtigen E-Mails oder Nachrichten umgehen. Solche Daten könnten beispielsweise für gezielte Phishing-Versuche verwendet werden.

Der Vorfall kann sich außerdem auf aktuelle Bestellungen auswirken. Das Pokémon Center warnt vor Verzögerungen bei Bearbeitung und Versand sowie möglichen Stornierungen.

Auch Valve ist vom Angriff auf CEVA betroffen. Dort geht es allerdings ausschließlich um Daten im Zusammenhang mit Hardware-Bestellungen. Auch hier sollen keine Zahlungsinformationen oder Passwörter entwendet worden sein. Generell sollte vorsichtshalber lieber trotzdem auf Nummer sicher gegangen werden und entsprechende Daten aktualisiert werden.

via Eurogamer (2), Bildmaterial: The Pokémon Company