Shadowdrop für deutsche Fans: Das Pokémon Center gibt es endlich auch in Deutschland

Was für ein Shadowdrop! The Pokémon Company hat heute ohne große Vorankündigung eine deutsche Website des Pokémon Centers eröffnet. Ein sogenannter Softlaunch. Fantastische Neuigkeiten für Pokémon-Fans!

In der Regionen-Auswahl auf der offiziellen Website findet ihr jetzt „Germany“ und ein Klick führt euch direkt auf die deutsche Beta-Website. Es wird zunächst eine begrenzte Anzahl an Artikeln angeboten, die mit der Zeit ergänzt werden soll.

Der deutsche Store liefert dabei nur an Adressen innerhalb Deutschlands, ganz so wie es (leider) auch in den anderen Länder-Stores ist. In einer Mitteilung auf der deutschen Website weist The Pokémon Company darauf hin, dass sich die Website noch im Aufbau befinde und einige Funktionen oder Verfügbarkeiten eingeschränkt sein könnten.

Auch könne es derzeit gelegentlich noch zu technischen Problemen kommen. „Bitte beachten Sie diesen Hinweis und genießen Sie das Stöbern in unserem aktuellen Sortiment. Schauen Sie bald wieder vorbei – wir arbeiten fleißig daran, unser Angebot kontinuierlich um neue Produktlinien zu erweitern“, heißt es weiter

Bereits erhältlich ist die neue Halloween-Kollektion von Pokémon oder auch verschiedene Produkte anlässlich des Jahres von Evoli. Viele Bereiche sind noch englischsprachig, das dürfte sich in naher Zukunft ändern. Viel Spaß beim Stöbern und ein herzliches Beileid an die Portemonnaies der deutschen Pokémon-Fans.

via Serebii, Bildmaterial: The Pokémon Company