Welkwüstia fürs Wohnzimmer: Pokémon Pokopia bekommt sein eigenes Spielset

Pokémon Pokopia hat sich für The Pokémon Company zu einem echten Erfolg entwickelt – und entsprechend lässt auch neues Merchandise nicht lange auf sich warten. Gemeinsam mit dem langjährigen Partner Takara Tomy wurde jetzt eine ganze Spielzeugreihe zum gemütlichen Pokémon-Abenteuer vorgestellt.

Das Highlight dürfte dabei vor allem Fans bekannt vorkommen: Welkwüstia, das erste große Gebiet aus Pokémon Pokopia, wurde kurzerhand in ein komplettes Spielset verwandelt. Vorerst ist die neue Reihe allerdings nur für Japan angekündigt.

Welkwüstia fürs eigene Zuhause

Das Spielset bildet die wiederaufgebaute Version von Welkwüstia nach und greift zahlreiche Details aus dem Spiel auf. Dazu gehören unter anderem ein restauriertes Pokémon-Center, Gemüsebeete und ein Fluss am Rand des Gebiets. Selbst die Beerenbäume wurden berücksichtigt und sollen offenbar Früchte fallen lassen können – ganz ähnlich wie im Spiel.

Das Set kostet in Japan 4.950 Yen (ca. 27 Euro) und enthält zumindest die weibliche Variante des verwandelten Ditto. Darüber hinaus wurden zahlreiche weitere bekannte Figuren aus Pokémon Pokopia gezeigt. Dazu gehören die männliche Variante des verwandelten Ditto, Schlappchu, Mooslaxo, Professor Tangoloss sowie Ditto-Versionen von Lapras und Dragoran.

Die männliche Ditto-Figur, Schlappchu, Dragoran und Professor Tangoloss erscheinen zusammen mit dem Spielset am 29. August und kosten jeweils 715 Yen (ca. 4 Euro). Lapras und Mooslaxo sollen am 1. Oktober folgen.

Damit ist die Reihe noch längst nicht vollständig: Takara Tomy deutet bereits weitere Figuren an, darunter Felori, Flegmon und Schiggy. Mehr Informationen gibt es auf der offiziellen Website. Nachfolgend einige Bilder – und darunter noch mehr Details zu weiteren Plänen!

Auch größere Figuren sind geplant

Neben den kleinen Figuren und dem eigentlichen Welkwüstia-Spielset wird es außerdem drei größere Sammlerfiguren mit eigenem Standfuß geben. Zur Auswahl stehen ein gähnendes Schlappchu, die weibliche Version des verwandelten Ditto beim Laufen und Ditto-Lapras.

Letzteres steht auf einer transparenten blauen Plattform, wodurch es so aussieht, als würde Lapras gerade über das Wasser surfen. Die größeren Figuren werden in Japan jeweils 1.760 Yen (ungf. 9,5 Euro) kosten.

Ob die neue Pokémon Pokopia-Kollektion irgendwann auch offiziell außerhalb Japans angeboten wird, ist bislang nicht bekannt. Bei Meccha Japan* gibt es die Produkte als Import, mit dem entsprechenden Aufpreis, aber immerhin jetzt schon teilweise zur Vorbestellung.

via The Gamer, Bildmaterial: Takara Tomy