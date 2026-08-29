Unter besonderer Prämisse: Co-Director von Visions of Mana arbeitet an einem Konsolenspiel

Ouka Studios war quasi das erste Opfer der platzenden „China-Blase“ japanischer, prominenter Entwickler. Das von NetEase gegründete Studio wurde quasi mit der Veröffentlichung seines Debütspiels Visions of Mana wieder geschlossen.

Dabei kam Visions of Mana durchaus gut an. Vielleicht kam auch deshalb Director Ryosuke Yoshida bereits bei Square Enix unter. Wieder andere gehen jetzt ihren eigenen Weg, so auch Kenji Ozawa, Co-Director von Visions of Mana. Er gründete Studio Sasanqua, dessen erste Knospen jetzt blühen.

Das Studio hat seine erste Konzeptphase offensichtlich abgeschlossen. Jetzt sucht man erfahrene Entwickler für ein noch nicht angekündigtes Konsolenspiel. Das Studio will sieben Stellen besetzen, darunter die eines UI-Designers, eines Enviroment-Artists, eines Art Directors, eines Lead Designers und sogar die eines Producers und Directors.

Das neue Studio wurde übrigens unter der Prämisse gegründet, „Mitarbeiter nicht für Entscheidungen des Managements verantwortlich zu machen“ – Ozawa scheint wirklich ein beranntes Kind zu sein. Hinter den Kulissen bereite das Studio laut Ozawa „eine Menge“ vor.

via Automaton Media, Bildmaterial: Visions of Mana, Square Enix