Neues „Lollipop Chainsaw“-Projekt kommt – und irgendwie ist der FF15-Director mit dabei

Seit einiger Zeit ist wieder Bewegung drin in Sachen Lollipop Chainsaw. Der trashige aber auch kultige Erstling erhielt schließlich mit Lollipop Chainsaw RePOP ein Remake unter der Leitung von Yoshimi Yasuda, producer des Priginals. Beteiligt waren bei Dragami Games aich weitere Entwickler des Originals, allerdings nicht Suda51 oder James Gunn.

Das Remake erschien schließlich, wenn auch mit ein paar Stolpersteinen, und erhielt sogar eine physische Version. Und bei Dragami Games ist man offensichtlich noch nicht fertig mit Lollipop Chainsaw. Genaues wissen wir nicht, aber bei der Tokyo Game Show 2026 im September soll ein neues Projekt angekündigt werden.

Diese Information stammt direkt von der Website der Messe, wo ein Panel zu Lollipop Chainsaw für den 19. September beworben wird. Aus irgendeinem Grund ist auch Herr Hajime Tabata dabei, einst Director von Final Fantasy XV – in welcher Rolle, ist noch nicht bekannt.

Mehr werden wir wahrscheinlich erst zur Tokyo Game Show erfahren – aber die Wartezeit ist ja zum Glück nicht mehr besonders lang. Lollipop Chainsaw ist ursprünglich 2012 für PS3 und Xbox 360 erschienen und hat sich weltweit etwa eine Million Mal verkauft.

via GoNintendo, Genki, Bildmaterial: Lollipop Chainsaw RePOP, Dragami Games