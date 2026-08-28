Mortal Shell II übernimmt die Vorherrschaft in den deutschen Verkaufscharts

Wir blicken zurück auf die deutschen Handelsverkaufscharts der letzten Woche. So kurz vor der Gamescom traute sich ein Großteil der Branche nicht aus den Startlöchern. Einen starken Neueinsteiger konnte GfK Entertainment allerdings registrieren.

Mortal Shell II übernimmt nämlich die Vorherrschaft. Das gelingt allerdings „nur“ in den PS5-Rankings, wo das Soulslike auf Rang eins vor Assassin’s Creed Black Flag Resynced und 007 First Light einsteigt.

In den plattformübergreifenden Charts schafft Mortal Shell II allerdings einen auch respektablen Einstieg auf Rang drei hinter den Dauerbrennern Minecraft (Switch) und Mario Kart World. Diese beiden Spiele dominieren wiederum ihre Konsolen-Rankings.

Auf der alten Switch landet Minecraft vor Super Mario Party Jamboree. Auf der Switch 2 geht Mario Kart World vor Splatoon Raiders ins Ziel. In der Xbox-Series-Hitliste gewinnt Forza Horizon 6 vor Black Flag Resynced.

Bildmaterial: Mortal Shell II, Playstack, Cold Symmetry