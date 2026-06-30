Pokémon-Pocket-Macher erhalten 1,5 Milliarden Yen als „Fördermittel“ – das stößt auf Kritik

Das japanische Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie (METI) wird dem Live-Service-Game-Entwickler DeNA insgesamt 1,5 Milliarden Yen (rund 9,27 Millionen US-Dollar) an Subventionen zur Verfügung stellen.

DeNa ist bekannt für die Nintendo-Mobile-Titel Fire Emblem Heroes, Mario Kart Tour, Pokémon Masters und zuletzt dem Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket. Die Auswahl von DeNA für das staatliche IP360-Programm stößt auf Kritik.

Das staatliche Programm soll die Entwicklung neuer heimischer IPs fördern und die internationale Wettbewerbsfähigkeit der japanischen Content-Industrie stärken soll. DeNA befindet sich allerdings in illustrer Runde: Weitere Fördergeldempfänger sind SEGA, Konami, Square Enix, Koei Tecmo und Arc System Works.

Manche Nutzer auf Twitter fordern, dass die Fördermittel besser an aufstrebende Solo- und Indie-Entwickler fließen sollten. „So wirkt es weniger, als wolle man neue Talente fördern, sondern eher, als würde man starke Unternehmen noch stärker machen“, schrieb ein Nutzer.

Die Praxis ist schwieriger

Die allgemeine Stimmung zur Verteilung dieser Fördermittel ist bei Twitter ziemlich einseitig. Fast alle Stimmen sind irritiert bis erbost, dass ein großes Unternehmen wie DeNA diese Steuergelder einstreicht.

Indie-us Games ordnet jedoch ein, dass es in der Praxis äußerst schwierig sei, als kleiner oder unabhängiger Entwickler Zugang zu umfangreichen staatlichen Fördermitteln zu erhalten. Große Unternehmen mit stabilen Umsätzen und nachweisbaren Erfolgen hätten deutlich bessere Chancen, dass ihre Anträge bewilligt werden. Sie sind an strenge Bedingungen geknüpft und würden häufig erst nach Projektabschluss ausgezahlt, was sie für Einzelentwickler ungeeignet macht.

via Automaton Media, Bildmaterial: Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket, The Pokémon Company, DeNA, Creatures Inc.