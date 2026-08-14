Pokémon erobert neue Plattform: Diese Figürchen könnten für Eltern teuer werden

Vor einigen Monaten wurde die Zusammenarbeit bereits angekündigt, jetzt geht es in die heiße Phase. Pokémon und Tonies bringen gleich mehrere Produkte rund um die Taschenmonster auf den Markt – die Vorbestellungen sind bereits eröffnet und laufen auf Hochtouren. Eltern dürfen sich also schon einmal auf neue Wünsche ihrer Kleinen einstellen.

Den Anfang machen vier Pokémon-Tonies, die bei Media Markt bereits vorbestellbar sind. Dort findet ihr jetzt Pikachu*, Bisasam*, Glumanda* und Schiggy*. Die speziell für die Toniebox entwickelten Hörinhalte sollen insbesondere jüngere Fans an die Welt von Pokémon heranführen. Ein Professor begleitet als Erzähler durch die Abenteuer und erklärt unter anderem Pokémon-Typen, Fähigkeiten und Pokébälle.

Dazu kommt eine Trainer-Akademie, in der Kinder beispielsweise lernen, Pokémon den richtigen Typen zuzuordnen und welche Unterschiede zwischen Feuer- und Wasser-Pokémon bestehen.

Pikachu-Gelb für die Toniebox

Passend zur Kooperation erscheint die Toniebox 2 in einer auffälligen gelben Sonderedition. Im Starter-Set wird sie zusammen mit dem Pikachu-Tonie angeboten und kostet 134,99 Euro oder gleich mit allen Pokémon-Tonies für 185,96 Euro. Bei Media Markt könnt ihr das Starter-Set* aktuell noch vorbestellen.

Wer bereits eine Toniebox besitzt, kann die vier Figuren auch einzeln kaufen. Pikachu*, Bisasam*, Glumanda* und Schiggy* kosten jeweils 16,99 Euro, während für alle vier zusammen 67,96 Euro fällig werden. Ab dem 19. August 2026 sollen die Pokémon-Tonies und die gelbe Toniebox direkt bei Tonies erhältlich sein.

Die vier Tonies:

via IMTEST, Bildmaterial: tonies; Pokémon-Legenden: Z-A, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak