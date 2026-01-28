Pokémon bis in den Schlaf: Blitzgelbe „Toniebox 2“ mit vier Pokémon startet bald

Anfang Dezember berichteten wir über die frisch angekündigte Kooperation zwischen tonies und Pokémon – jetzt wird es konkret. Auf der Spielwarenmesse in Nürnberg hat tonies eine „blitzgelbe“ Special Edition der Toniebox 2 vorgestellt, inspiriert von Pikachu. Eltern dürfen sich schon mal seelisch auf Sommer 2026 vorbereiten.

Die Toniebox 2 Special Edition wurde gemeinsam mit The Pokémon Company entwickelt und ist Teil der Partnerschaft zum 30-jährigen Pokémon-Jubiläum. Die Farbe ist kein Zufall: Das ikonische Blitzgelb soll natürlich sofort an Pikachu erinnern.

Vier Pokémon Tonies zum Start

Passend zur Box erscheinen vier Pokémon Tonies: Pikachu, Bisasam, Glumanda und Schiggy. Sie bringen neue, audio-basierte Pokémon-Abenteuer ins Kinderzimmer und richten sich wie gewohnt an Familien, die auf „bildschirmfreie“ Unterhaltung setzen.

Tonies-CEO Tobias Wann betont: „Unsere ikonische Toniebox ist für Kinder sofort wiedererkennbar – genau wie das Blitzgelb von Pikachu. Zur Feier unserer Partnerschaft mit Pokémon freuen wir uns sehr, beides zusammenzubringen.“

Ein genauer Termin für Deutschland, Österreich und die Schweiz steht noch aus, bestätigt ist bislang nur Sommer 2026. Habt ihr schon einmal Berührungspunkte mit der Toniebox gehabt oder Leute kennengelernt, die sie benutzen?

via tonies, Bildmaterial: tonies