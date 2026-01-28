Pokémon bis in den Schlaf: Blitzgelbe „Toniebox 2“ mit vier Pokémon startet bald

Anfang Dezember berichteten wir über die frisch angekündigte Kooperation zwischen tonies und Pokémon – jetzt wird es konkret. Auf der Spielwarenmesse in Nürnberg hat tonies eine „blitzgelbe“ Special Edition der Toniebox 2 vorgestellt, inspiriert von Pikachu. Eltern dürfen sich schon mal seelisch auf Sommer 2026 vorbereiten.
Die Toniebox 2 Special Edition wurde gemeinsam mit The Pokémon Company entwickelt und ist Teil der Partnerschaft zum 30-jährigen Pokémon-Jubiläum. Die Farbe ist kein Zufall: Das ikonische Blitzgelb soll natürlich sofort an Pikachu erinnern.
Vier Pokémon Tonies zum Start
Passend zur Box erscheinen vier Pokémon Tonies: Pikachu, Bisasam, Glumanda und Schiggy. Sie bringen neue, audio-basierte Pokémon-Abenteuer ins Kinderzimmer und richten sich wie gewohnt an Familien, die auf „bildschirmfreie“ Unterhaltung setzen.
Tonies-CEO Tobias Wann betont: „Unsere ikonische Toniebox ist für Kinder sofort wiedererkennbar – genau wie das Blitzgelb von Pikachu. Zur Feier unserer Partnerschaft mit Pokémon freuen wir uns sehr, beides zusammenzubringen.“
Ein genauer Termin für Deutschland, Österreich und die Schweiz steht noch aus, bestätigt ist bislang nur Sommer 2026. Habt ihr schon einmal Berührungspunkte mit der Toniebox gehabt oder Leute kennengelernt, die sie benutzen?
via tonies, Bildmaterial: tonies
3 Kommentare
Mich würde interessieren, was auf den Pokémon Tonies ist? Lieder? Kurze Geschichten aus den Episoden?
Genau weiß man das leider noch nicht. In der Pressemitteilung steht dazu lediglich Folgendes:
"Die Figuren machen Pokémon-Geschichten als neue, audio-basierte Abenteuer für Familien auf der ganzen Welt erlebbar."
Geschichten also ... I guess? Man wird sich wohl noch etwas gedulden müssen, bis wir es genau wissen.
Ja, hier zu Hause steht seit mehreren Jahren eine Toniebox, die auch fast täglich genutzt wird. Meine Frau und ich haben die vor allem für unseren Sohn geholt und er findet sie toll. Unsere Tochter wird, sobald sie etwas älter ist, bestimmt auch ihren Spaß damit haben.
Jedenfalls liebäugeln meine Frau und ich schon länger mit der Toniebox 2, aber einerseits waren wir mit den bisherigen Farben nicht zufrieden und andererseits funktioniert unsere Toniebox 1 noch. Allerdings hat sie auch bereits ihre Spuren. So ist der Akku mittlerweile ziemlich am Ende und meistens hält dieser schon keine Stunde mehr aus bevor die Box sich abschaltet. Unsere Toniebox kann man also quasi nur noch im Netzbetrieb nutzen.
Die nun blitzgelbe Toniebox 2 gefällt jedenfalls und wir werden uns uns durch den Kopf gehen lassen.