In Deutschland eröffnet jetzt das Hoyoverse-Café mit Speisen und Events zu Genshin und Zenless

Hoyoverse-Fans weltweit schauen neidisch nach Deutschland, wo in einer Woche das Hoyoverse-Café eröffnet und Fans von Genshin Impact und Zenless Zone Zero zu einzigartigen Erlebnissen einlädt.

Neben einer detailverliebten Atmosphäre mit thematischen Speisen, Getränken wird es auch Fan-Artikel und Events geben. Zum Startschuss gibt es gar eine Outdoor-Aufführung mit einem Streichquartett und eine Streetdance-Performance.

Das Hoyoverse-Café eröffnet in der Rochstraße 4 in Berlin am 20. Juni 2025. Gleich an den ersten drei Tagen übernehmen die beliebten Cosplayer Taryn und hyoga.x als „Ein-Tag-Ladenbesitzer“ zeitweise das Café.

Ebenfalls mit der Eröffnung startet das erste große Sonderevent „Zu Kaffee und Gefährten“ für Genshin Impact. Eine Woche lang feiert man die Veröffentlichung von Version 5.7 mit exklusiven Dekorationen, besonderen Snacks, Ingame-Belohnungen, Rabatten und Kaffeebohnen-Cookies.

Es folgt direkt im Anbschluss das erste Event zu Zenless Zon Zero. Vom 28. Juni bis 13. Juli feiert das Spiel mit dem ersten „Ridu-Kaffeeklatsch“ sein einjähriges Jubiläum. Exklusive Speisen und Getränke locken, die von der urbanen Welt von New Eridu und ihren Charakteren inspiriert sind. Auch Fan-Artikel wie Fächer und Amulette sind Teil des Events.

Bildmaterial: Hoyoverse