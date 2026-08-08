Beast of Reincarnation: Modder bringen Pokémon ins neue Spiel von Game Freak

Beast of Reincarnation ist erst seit wenigen Tagen erhältlich. Auch wenn die Meinungen zum neuen Game-Freak-Abenteuer durchaus auseinandergehen – wie auch unser Test zeigt – und sich das Studio bereits der Kritik angenommen und Besserung versprochen hat, waren zumindest die Fans schon ausgesprochen fleißig. Denn natürlich dauerte es nicht lange, bis ausgerechnet Pokémon seinen Weg in das Spiel gefunden hat.

Akari und Zacian erobern Beast of Reincarnation

Modder ChitoseHaruhi hat eine erste Pokémon-Mod für die PC-Version veröffentlicht. Diese ersetzt Protagonistin Emma kurzerhand durch Akari (dt. Lumia) aus Pokémon-Legenden: Arceus. Noch passender fällt die Veränderung ihres tierischen Begleiters Koo aus: Aus dem weißen Hund wird das legendäre Pokémon Zacian aus Pokémon Schwert und Schild.

Ganz ohne Risiko ist die Mod allerdings nicht. Der Ersteller weist selbst darauf hin, dass sie bislang nicht direkt im Spiel getestet wurde und auf bisherigen Modding-Erfahrungen basiert. Abstürze oder andere Probleme können daher nicht ausgeschlossen werden. Ob Game Freak mit diesen Mods einverstanden ist, darf auch hinterfragt sein.

Erst der Anfang?

Nur wenige Tage nach der Veröffentlichung von Beast of Reincarnation ist das zumindest ein ziemlich schneller Start für die Modding-Community. Gleichzeitig bietet sich das Spiel mit seinem Duo aus Emma und Koo geradezu für weitere Pokémon-Modifikationen an.

Ob daraus irgendwann umfangreichere Umbauten entstehen, bleibt abzuwarten. Potenzial wäre jedenfalls reichlich vorhanden – und irgendwie war es wohl nur eine Frage der Zeit, bis Fans Game Freaks neues Abenteuer wieder ein kleines Stück näher an Pokémon heranrücken.

Beast of Reincarnation erschien am 4. August für PlayStation 5, Xbox Series und PC. Das Spiel ist außerdem direkt zum Start im Game Pass verfügbar. Bei Amazon könnt ihr Beast of Reincarnation* in einer Deluxe und Standard Edition physisch kaufen.

via The Gamer, Bildmaterial: Beast of Reincarnation, Fictions, Game Freak