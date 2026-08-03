Die Toadsworth-Verschwörung: Nintendo streicht die beliebte Mario-Figur schon wieder

Schon in wenigen Tagen erweitert Super Mario Sunshine den GameCube-Katalog von Nintendo Switch Online auf der Nintendo Switch 2. Passend dazu hat Nintendo ein neues Artwork veröffentlicht – doch genau das sorgt jetzt bei langjährigen Fans für Diskussionen.

Da fehlt doch jemand im neuen Artwork

Zur Feier der baldigen Veröffentlichung hat Nintendo eine modernisierte Version des ursprünglichen Key Arts von Super Mario Sunshine veröffentlicht. Darauf entspannen Mario und Peach am Strand, während Dreckweg 08/17 erneut als Kopfkissen dient. Auf den ersten Blick wirkt das Bild nahezu identisch mit dem Original – bis Fans eine auffällige Änderung bemerkten.

Toadsworth, der im ursprünglichen Artwork noch neben Mario und Peach zu sehen war und in Super Mario Sunshine eine wichtige Rolle spielt, wurde vollständig entfernt. Stattdessen konzentriert sich das neue Motiv ausschließlich auf Mario und Peach.

Ein weiteres Kapitel im Verschwinden von Toadsworth

Für viele Fans ist das kein Einzelfall. Toadsworth gehört seit Jahren zu den am auffälligsten verschwundenen Figuren der Mario-Reihe. Nach seinem Debüt in Super Mario Sunshine trat er zwar noch in mehreren Mario-&-Luigi-Rollenspielen, Paper Mario: Die Legende vom Äonentor, Mario Party 7 und weiteren Titeln auf, verschwand anschließend jedoch nahezu vollständig aus neuen Spielen.

Selbst in neueren Sportspielen oder Spin-offs fehlt der Charakter inzwischen. Laut Fans war seine bislang letzte kleine Referenz ein Sprite in Super Smash Bros. Ultimate. Zudem war ihm ein Auftritt im Remake von Paper Mario 2 vergönnt.

Ob Nintendo den Charakter bewusst auslaufen lässt oder ihn schlicht nicht mehr einsetzen möchte, bleibt unklar. Dass Toadsworth nun sogar aus einem Artwork zu dem Spiel entfernt wurde, mit dem viele ihn verbinden, dürfte die Diskussionen unter Sunshine-Fans aber erneut anheizen. Wie sieht es bei euch aus? Mögt ihr Toadsworth, oder ist er euch eher egal?

via The Gamer, Bildmaterial: Nintendo