NetEase präsentiert das Line-up für die Gamescom und ein Spiel fehlt auffällig

NetEase Games hat sein Line-up für die öffentlichen Hallen zur Gamescom 2026 präsentiert. Der chinesische Entwickler und Publisher hat neben Marvel Rivals auch Sea of Remnants und Where Winds Meet im Gepäck.

Dazu gibt es verschiedene Aktivitäten, Live-Auftritte und Belohnungen. Was fehlt: Stupid Never Dies. Das Debütspiel von GPTRACK50 war eigentlich unter der NetEase-Fahne gesegelt, aber bei der kürzlichen Terminverkündigung (Oktober) fehlte von NetEase jede Spur. Stattdessen sprang SEGA ein.

Dass Stupid Never Dies im NetEase-Line-up trotz der unmittelbar bevorstehenden Veröffentlichung so gar keine Rolle spielt, lässt tief blicken. Offiziell ist hingegen weiterhin: nichts. Wer sich für das NetEase-Line-up interessiert, wird in Halle 7.1 fündig.

Bildmaterial: Sea of Remnants, NetEase, Joker Studio