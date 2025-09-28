Entwarnung zu Verkaufszahlen: Final Fantasy VII Rebirth „läuft sehr gut“ auf PS5 und PCs

Die Verkaufszahlen von Final Fantasy VII Rebirth sind unter Fans schon ein Thema, solange es den zweiten Teil der Remake-Trilogie gibt. Denn Square Enix hat sie bisher nicht konkret kommuniziert. Das Spiel hat sich aber gut verkauft, wie Director Naoki Hamaguchi jetzt bestätigt hat.

Der zweite Teil der ehrgeizigen der Remake-Trilogie, die mehr als eine Dekade teure Entwicklungszeit beansprucht, erschien im Februar des vergangenen Jahres und steht bei einem Metascore von 92. Zwar erklärte Square Enix in späteren Geschäftsbericht, dass die anfänglichen Verkäufe hinter den Erwartungen zurückblieben. Doch gemeinsam mit der PC-Version scheinen die Zahlen zu stimmen.

„Der zweite Teil, [Final Fantasy VII] Rebirth, läuft sowohl auf PS5 als auch auf PC sehr gut. Ich weiß, dass einige Fans Bedenken geäußert haben, aber seien Sie versichert, dass wir einen ordentlichen, hochwertigen dritten Teil liefern werden“, so Hamaguchi gegenüber Automaton Media.

Die Arbeiten am dritten Teil schreiten ebenfalls voran. „Die Entwicklung läuft äußerst gut, und das Spiel nimmt langsam Gestalt an. Ein Großteil des Inhalts ist bereits spielbar, und die Ausrichtung und Form des Spiels stehen fest. Derzeit konzentriert sich das Team darauf, alles zu verfeinern“, erklärt Hamaguchi weiter.

Ob wir den dritten Teil noch kennenlernen, bevor Final Fantasy VII Remake Intergrade am 22. Januar sein Debüt auf Nintendo Switch 2 und Xbox feiert? Es ist möglich, mit The Game Awards gibt es immerhin noch eine sehr reichweitenstarke Gelegenheit im Dezember.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix