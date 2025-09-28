Entwarnung zu Verkaufszahlen: Final Fantasy VII Rebirth „läuft sehr gut“ auf PS5 und PCs

Die Verkaufszahlen von Final Fantasy VII Rebirth sind unter Fans schon ein Thema, solange es den zweiten Teil der Remake-Trilogie gibt. Denn Square Enix hat sie bisher nicht konkret kommuniziert. Das Spiel hat sich aber gut verkauft, wie Director Naoki Hamaguchi jetzt bestätigt hat.
Der zweite Teil der ehrgeizigen der Remake-Trilogie, die mehr als eine Dekade teure Entwicklungszeit beansprucht, erschien im Februar des vergangenen Jahres und steht bei einem Metascore von 92. Zwar erklärte Square Enix in späteren Geschäftsbericht, dass die anfänglichen Verkäufe hinter den Erwartungen zurückblieben. Doch gemeinsam mit der PC-Version scheinen die Zahlen zu stimmen.
„Der zweite Teil, [Final Fantasy VII] Rebirth, läuft sowohl auf PS5 als auch auf PC sehr gut. Ich weiß, dass einige Fans Bedenken geäußert haben, aber seien Sie versichert, dass wir einen ordentlichen, hochwertigen dritten Teil liefern werden“, so Hamaguchi gegenüber Automaton Media.
Die Arbeiten am dritten Teil schreiten ebenfalls voran. „Die Entwicklung läuft äußerst gut, und das Spiel nimmt langsam Gestalt an. Ein Großteil des Inhalts ist bereits spielbar, und die Ausrichtung und Form des Spiels stehen fest. Derzeit konzentriert sich das Team darauf, alles zu verfeinern“, erklärt Hamaguchi weiter.
Ob wir den dritten Teil noch kennenlernen, bevor Final Fantasy VII Remake Intergrade am 22. Januar sein Debüt auf Nintendo Switch 2 und Xbox feiert? Es ist möglich, mit The Game Awards gibt es immerhin noch eine sehr reichweitenstarke Gelegenheit im Dezember.
Du darfst nicht vergessen, das heutzutage nichts wichtiger ist als Verkaufszahlen, FPS(weniger als 120 fps ruiniert, ja die Augen), Metacritic Wertung über 95 und eine Grafik die dir sogar Augen, wie ein Messer durch Butter schneiden können. Ist das Spiel nichts wert.
An sich sind mir persönlich die Verkaufszahlen recht egal (viele Spiele die ich in letzter Zeit echt gut fand, waren flops) und erst recht ob Square mit den Zahlen zufrieden ist. Problem ist nur das wir in einer Zeit leben wo Spiele/Studios/Reihen gerne mal eingestampft werden weil irgendwelche utopischen Zahlen von Schlipsträgern nicht erfüllt wurden. Das ist dann die Situation wo es auch mir wehtut. Ich habe deswegen ja schon mir die Einstellung antrainiert jedes Spiel so zu spielen als wäre es da letzte der Reihe oder des Studios. Aus dem Grund es ist halt erleichternd zu hören wenn alles ok ist und das nächste Spiel normal weiterentwickelt werden kann.
Die Verkaufszahlen sind garantiert alles andere als gut wenn sie keine Zahlen veröffentlichen. Klar erreicht man das Ziel wenn man das Spiel auf alle Plattformen portet aber die Verkäufe gesamt waren trotzdem nicht dass was sich SE vorgestellt hat. Man hat jetzt wohl inkl. der PC Version die Zahlen erreicht die schon die PS5 Fassung hätte erreichen müssen.
Ubisoft behauptet ja auch dass AC Shadows ein Erfolg war obwohl es eindeutig nicht der Fall ist und Publisher würden niemals zugeben dass sie ihre Ziele nur auf Umwegen erreicht haben. Letzten Endes ist es eh wurscht weil das Geld wurde in das Remake schon längst investiert aber in meinen Augen hätte es aufgrund der Beliebtheit des Originals ein Kassenschlager werden müssen.
Wären die Verkaufszahlen nicht gut, hätten die es schon gesagt. Da Square Enix die ersten sind, die mitteilen, wenn ihnen die Verkaufszahlen nicht passen. Klar hatte man am Anfang getan, aber wären die Zahlen, immer noch schlägt hätte man von SE Seite nichts mehr positives dazu gehört. Wie es bei Tomb Raider oder Deus Ex war. Also glaube ich schon, das die Verkaufszahlen passen.
Verkaufszahlen sind eh nur wichtig für den Entwickler und die Investoren. Spieler nutzen die nur um die eigenen Argumente zu stärken ob im positiven oder im negativen. Gefühlt ist letzteres aber irgendwie die Regel geworden. Generell scheint die Gewichtung der Zahlen höher zu sein als das Erlebnis zum Spiel selbst.