Fans bemängeln einige Probleme mit Xenoblade Chronicles 2 auf der Switch 2

Die Nintendo Switch 2 Edition von Xenoblade Chronicles 2 ist frisch erschienen, da gibt es bereits Berichte über ein paar technische Probleme der verbesserten Version für die neue Nintendo-Konsole. Nintendo Everything hat die Probleme zusammengetragen.

Eines der Probleme, über die berichtet wird, ist das angepasste Audio-Mixing des Spiels. So sollen beispielsweise die Schritte zu laut sein. Aber auch die Kampfmusik ist deutlich leiser als noch in der Originalversion, sodass sie von den Charakterstimmen überdeckt wird, sollte man es nicht manuell in den Einstellungen anpassen.

Ein anderer bekannt gewordener Fehler tritt im New Game Plus auf. Es gibt nämlich die Option, einem „Driver“ einen dritten Ausrüstungs-Slot zu kaufen. Unter bestimmten Voraussetzungen ist es allerdings möglich, dass genau dieser dritte Ausrüstungs-Slot in der Nintendo Switch 2 Edition manchmal gelöscht wird.

Es wird vermutet, dass es eventuell mit dem Verwenden von amiibo und dem Erhalten von WP als Belohnung zusammenhängen könnte – aber offiziell bestätigt wurde der Fehler bisher nicht. Deshalb ist aktuell beim „New-Game Plus“-Spielstand aktuell noch zu etwas Vorsicht zu raten.

Vielleicht könnt ihr den zweiten Durchlauf auch einfach ein paar Tage verschieben, bis hoffentlich bald ein Patch erscheint. Alternativ ist eine Option, ein zweites Benutzerprofil zu erstellen, damit der Hauptspielstand nicht angetastet wird. Xenoblade Chronicles X hat bisher jedoch trotz mehrerer bekannter Probleme noch kein Update für eigene Probleme erhalten.

Trotzdem hat die Nintendo Switch 2 Edition von Xenoblade Chronicles 2 viele Fans. Das liegt vor allem an der deutlich verbesserten Technik mit bis zu 4K und 60 Bildern pro Sekunde erleben. Dazu gibt es einige Quality-of-Life-Verbesserungen sowie neue Kostüme für Pyra und Myrtha – und auch eine überraschende Änderung bei der Anwendung von Spezialtalente, über die wir bereits berichteten. Wir werden die neue Version noch einem ausführlichen Test unterziehen, den ihr zu gegebener Zeit auf dieser Website findet.

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Xenoblade Chronicles 2: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition, Nintendo, Monolith Soft