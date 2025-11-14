Pals überall: Erste Einblicke zu Palworld Mobile – und schon bald könnt ihr es anspielen

Lange war es ruhig um Palworld Mobile, das von den erfahrenen EntwicklerInnen von PUBG Mobile bei Krafton für die Mobilplattformen umgesetzt wird. Doch quasi aus dem Nichts kündigt Krafton an, im Dezember einen geschlossenen Alphatest für Palworld Mobile zu starten.

Damit wird ein offizielles Erscheinungsdatum im nächsten Jahr deutlich wahrscheinlicher. Potenziell interessierte SpielerInnen können sich bis zum 26. November über die offizielle Website anmelden und so frühzeitig reinschnuppern. Unten seht ihr außerdem einige erste Ingame-Screenshots.

Palworld Mobile soll zwar recht nahe am Original bleiben, wird einige Elemente des Open-World-Abenteuers für Mobilgeräte aber dennoch neu interpretieren. SpielerInnen werden aber auch in der „kleinen“ Version in eine große Fantasy-Welt teleportiert, in der es ums Überleben, Kämpfen und Bauen geht. Dabei sind nicht nur die Monster gefährliche Gegner, sondern auch Hunger, Kälte, Wärme und andere NPCs können euch das Leben schwer machen.

Das Kampfsystem kombiniert wie im Original Schusswaffen mit den besonderen Fähigkeiten der Pals, die im Gefecht als offensive oder heilende Unterstützung eingesetzt werden. Auch das Crafting von Werkzeuge, Waffen und Gebäuden bleibt erhalten.

Ebenso dabei sind die Zucht und das Ausbrüten gefundener Eier, die Kämpfe gegen wilde Monster und die Bosskämpfe. Denn nur „Gemeinsam sind wir stark“ – auch wenn manche Pals lieber Chaos stiften, wie man auf dem offiziellen Youtube Shorts Kanal sieht.

Die ersten Bilder:

via Pocketpair, Gematsu, Bildmaterial: Palworld Mobile, Pocketpair, Krafton