Mit Küssen die Welt retten: Das skurrile JRPG Exstetra erscheint bald auch für Konsolen

Die kürzlich veröffentlichte Neuauflage des Fantasy-RPGs Exstetra am 30. Juli bei Steam markierte nach 13 Jahren das Debüt des Spiels im Westen. Nun gibt FuRyu bekannt, wann die Konsolenversion des Remasters folgt.

So enthüllte FuRyu den 3. September als Termin für die Versionen für PlayStation 5, Nintendo Switch und Switch 2. Das Original des Spiels erschien 2013 in Japan für PS Vita und Nintendo 3DS.

Küssen zum Weltretten

Die Handlung von Exstetra spielt in einer Welt, in der das moderne Tokio mit einem anderen Reich verschmolzen ist. Dadurch hat sich die Stadt völlig verändert und blickt jetzt ihrer unaufhaltsamen Zerstörung entgegen.

Protagonist Ryoma, ein Highschool-Schüler, leidet unter Amnesie – und ist auserwählter Retter der Welt. Er ist ein Prisma und kann andere, die ebenfalls das Zeug zu Prisma-Rittern haben, durch Küsse zu Verbündeten machen.

Mithilfe der „Enchant“-Funktion können Fähigkeiten wie kritische Treffer an eine Waffe oder einen Ausrüstungsgegenstand gebunden werden. Im Spiel gibt es verschiedene Techniken, deren Auslösung das Enchant-System erfordert. Diese Fähigkeiten gewinnt man, indem man Feinde bezwingt. Einige werden auch im Magie-Laden angeboten.

via Gematsu, Bildmaterial: Exstetra, FuRyu