Skurriles JRPG, in dem ihr mit Küssen die Welt rettet, erscheint nach 13 Jahren im Westen

FuRyu hat ein Remaster von Exstetra angekündigt. Die Neuauflage des Fantasy-RPGs wird im Sommer auch mit englischen Texten bei Steam erscheinen. Das Original wurde 2013 in Japan für PS Vita und Nintendo 3DS veröffentlicht. Das Remaster markiert nach 13 Jahren somit das Debüt von Exstetra im Westen.

Die Handlung von Exstetra spielt in einer Welt, in der das moderne Tokyo mit einem anderen Reich verschmolzen ist, wodurch es sich ganz verändert zeigt und nun der unaufhaltsamen Zerstörung entgegenblickt.

Protagonist Ryoma, ein Highschool-Schüler, leidet unter Amnesie – und ist auserwählter Retter der Welt. Er ist einer der Prisma und kann andere, die ebenfalls das Zeug zu Prisma-Rittern haben, durch Küsse zu Verbündeten machen.

Die „Enchant“-Funktion erlaubt es, Fähigkeiten wie kritische Treffer an eine Waffe oder an einen Ausrüstungsgegenstand zu binden. Im Spiel gibt es verschiedene Techniken, deren Auslösung das Enchant-System erfordert. Die Fähigkeiten gewinnt man durch das Bezwingen von Feinden, einige werden auch im Magie-Laden angeboten.

Die Charakter-Designs von Exstetra stammen von Tony Taka und Katsumi Enami. Welche Neuerungen das Remaster bietet, ist noch nicht bekannt. Auch ein Trailer steht noch aus. Die Steam-Seite zu Exstetra ist bereits online und bietet weitere Screenshots.

via Gematsu, Automaton Media, Bildmaterial: Exstetra, FuRyu