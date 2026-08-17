LEGO Super Mario krempelt 2027 alles um – und Fans sollen gleich acht neue Sets bekommen

Schon seit einigen Monaten ist bekannt, dass LEGO bei seinen kommenden Super-Mario-Sets einen neuen Weg einschlagen will. Statt ausschließlich auf die bekannten interaktiven Figuren zu setzen, sollen 2027 erstmals klassische Minifiguren eine größere Rolle spielen.

Ein neuer Leak verrät nun vermeintlich, was bereits im Januar auf Fans zukommen könnte – und überraschend viele Sets sollen vergleichsweise günstig ausfallen.

Acht neue Sets mit Minifiguren

Wie Unibricks (via GameRant) berichtet, soll LEGO für Januar 2027 gleich acht neue Super-Mario-Sets vorbereiten. Besonders interessant: Jedes davon soll mindestens eine Minifigur enthalten. Damit würde LEGO nach über 180 veröffentlichten Super-Mario-thematischen Sets seit 2020 erstmals regulär auf das klassische Minifiguren-Format setzen.

Fünf der Sets sollen preislich zwischen 9,99 und 29,99 US-Dollar liegen. Genannt werden unter anderem „Mario’s Pipe Jump“, „Mario Kart: Racing with Mario“, „Mario’s Beach Adventures“, „Luigi & Bowser Jr’s Karts“ sowie „Fire Luigi vs. Koopa Troopa Battle“. Gerade für eine lizenzierte Themenwelt wären damit einige vergleichsweise günstige Einstiegsmöglichkeiten dabei.

Etwas größer soll es mit „Yoshi at Mario’s House“ für 39,99 US-Dollar werden. Dazu kommen angeblich „Bowser’s Rumbling Kart“ für 59,99 US-Dollar und als größtes Modell „Fire Mario & Bowser’s Castle“ für 99,99 US-Dollar. Gleich drei der Sets sollen dabei zur Mario-Kart-Reihe gehören. Offizielle Europreise stehen bislang noch aus.

Und im März könnte es direkt weitergehen

Bei der Januar-Welle soll es 2027 allerdings nicht bleiben. Bereits zuvor tauchte ein weiteres, bislang noch unbekanntes Super-Mario-Set mit der Nummer 72059 auf. Dieses soll aus 755 Teilen bestehen, sich mit einer Altersfreigabe ab 18 Jahren eher an erwachsene Fans richten und im März 2027 erscheinen.

Offiziell bestätigt ist die neue Welle bislang nicht. Sollte sich der Leak bewahrheiten, dürfte LEGO zumindest einen Teil der Januar-Sets noch vor Jahresende vorstellen.

via GameRant, Bildmaterial: Nintendo