Kingdom Hearts trifft PS2-Nostalgie: Dieser neue 3D-Plattformer kommt bei Fans gut an

Wer den großen 3D-Plattformern der PlayStation-2-Ära hinterhertrauert, bekommt jetzt möglicherweise neuen Nachschub. Duskfade von Weird Beluga und Fireshine Games ist ab sofort für PC, PlayStation 5, Xbox Series und Nintendo Switch 2 erhältlich.

Das Action-Plattformspiel kombiniert klassische Genre-Tugenden mit einer farbenfrohen Clockpunk-Welt und erinnert stellenweise auch an Kingdom Hearts. Die PR zum Spiel macht daraus keinen Hehl: Duskade sei neben Kingdom Hearts auch von Jak und Daxter inspiriert.

Die ersten Kritiken fallen dabei durchaus positiv aus. Bei OpenCritic steht Duskfade derzeit bei 81 Prozent auf Grundlage von 40 Rezensionen, während die PlayStation-Version bei Metacritic auf 79 Punkte aus bislang 15 Kritiken kommt. Auch auf Steam kommt das Spiel bei den bisherigen Rezensionen sehr gut an.

Mit Uhrwerk-Schwert durch eine Welt in ewiger Nacht

Im Mittelpunkt steht Zirian, dessen Welt in eine ewige Nacht gestürzt wurde. Um seine im geheimnisvollen Uhrenturm gefangene Schwester zu retten, macht er sich mit seinem Uhrwerk-Schwert und dem mechanischen Begleiter Kucku auf die Suche nach den Geheimnissen der Meister-Uhrmacher.

Dabei geht es durch unterschiedliche Gebiete wie ätherische Wälder, versunkene Reiche und sonnige Dünen. Zirian erhält im Laufe des Abenteuers immer mehr Kampf- und Plattform-Fähigkeiten, mit denen er sich durch die Gebiete bewegt, Gegner bekämpft und große Bosse bezwingt. Abseits der direkten Wege sollen zudem zahlreiche Geheimnisse auf EntdeckerInnen warten.

Der Launch-Trailer:

Bildmaterial: Duskfade, Fireshine Games, Weird Beluga Studio