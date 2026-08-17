In Honkai: Star Rail wird es sommerlich – und in Astropolis werden Sterne gewürfelt

Während es bei Genshin Impact frostig wird, wechselt man in Honkai: Star Rail von einem Ort voller Entertainment zu einem Ort, der für Sommerurlaub taugt – und genießt den Wellenflair in vollen Zügen. Doch die interstellaren Machtspiele gehen weiter.

Neue Story bringt euch von Plancardia nach Astropolis

In Version 4.5 „Sterne würfeln in Astropolis“ von Honkai: Star Rail gibt es ab dem 26. August 2026 eine durch Gier ausgelöste Krise. Deshalb geht es nach Astropolis, dem wichtigen Stützpunkt der Interastralen Friedenskorporation, um Hilfe für das von einer Katastrophe heimgesuchte Planarcadia zu finden. Dort wird es jedoch komplexer als erwartet: Die Führungsebene der IFK ist gar nicht so einfach zu überzeugen, und so ist taktieren angesagt …

Sommer, Sonne, Urlaub – mit neuen Charakteren

Glücklicherweise ist Astropolis auch ein beliebtes Urlaubsziel. So wird die Reise gemeinsam mit Robin und Aventurin ein unvergesslichen interstellaren Urlaub.

Als neuer Charakter hat Robin die Position als Oberhaupt der Familie Eichenblatt übernommen und ist auf einer geheimen Mission, um Gopher Woods „Vermächtnis“ zu untersuchen. Im Kampf tritt Robin – Summeretto gemeinsam mit ihrer Vogelband auf und singt, um dem Team Buffs zu gewähren.

Erwähnenswert ist auch, dass Robin – Summeretto in dieser Geschichte ihre brandneue Single „Only by Chasing the Wind“ präsentieren und den Fans in Astropolis und im gesamten Universum sommerliche Energie und Überraschungen schenken wird!

„In der zweiten Hälfte gibt es den Charakter Aventurin – Wellenflair (Das Hochgefühl: Quanten). Obwohl er einen entspannten Urlaub in Astropolis begonnen hat, nutzt Aventurin im Geheimen weiterhin seine Kontakte und Mittel, fest entschlossen, die Vermutungen über den Verräter der Zehn Steinherzen der Reihe nach zu überprüfen“, heißt es.

Und weiter: „Als Sportskanone und Surf-Experte greift Aventurin – Wellenflair im Kampf seine Gegner mit einem Beachvolleyball oder durch Surfen auf den Wellen an. Durch den Einsatz von Fähigkeiten oder bei jeder Aktion von Teammitgliedern kann Aventurin – Wellenflair Lachpunkte und Inbrunst sammeln. Wenn Inbrunst eine bestimmte Punktzahl erreicht, löst er sofort eine zusätzliche Hochgefühl-Fähigkeit aus.“

Wiederkehrende Charaktere sind Hyacine und Ashveil.

Neue Event-Minispiele

Als neues Event geht die Renn-Aktion „Durchbruch: Rasender Grand Prix“ offiziell an den Start. Gleichzeitig wird die Aktion „Winziges großes Abenteuer“ veröffentlicht, bei der der Trailblazer entspannte und unterhaltsame Etappen-Herausforderungen erleben kann. Außerdem erhält „Divergentes Universum“ eine Gameplay-Aktualisierung. Die Doppelbelohnungs-Aktionen „Planarer Riss“ und „Reich der Obskurität“ sowie die brandneue Trailblaze-Mode, der elektronische Emoti-Aufsteller-Kopfschmuck „Schau es an, nicht mich“, werden ebenfalls verfügbar sein. Auch neu. Es können Handlungsdialoge beschleunigt werden.

Kooperation mit Moondrop und Zenless Zone Zero

Zu guter Letzt gibt es auch eine Kooperation von Honkai: Star Rail mit MOONDROP und dem Thema Sparxie. Auch die Kollaboration mit Zenless Zone Zero ist bereits angeteasert worden – mit einem eigenartig aussehenden Bangboo. Aber auch umgekehrt werden Figuren aus der Welt von Zenless Zone Zero sich dem kosmischen Trailblaze-Abenteuer anschließen. Weitere Details wird es auf den Social-Media-Kanälen geben.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Honkai: Star Rail, miHoYo