Pokémon veröffentlicht neues Kartenspiel-Set – aber nicht für das klassische Trading Card Game

Wer bei neuen Pokémon-Karten sofort an das Pokémon-Sammelkartenspiel denkt, liegt dieses Mal daneben. Statt neuer Booster oder Decks veröffentlicht The Pokémon Company ein offizielles Brettspiel-Set, das gleich zwei bereits bekannte Kartenspiele in einer Box vereint.

Mit dabei sind Pokémon Babanuki und Pokémon Taruka, die beide klassische Gesellschaftsspiele mit einer Pokémon-Note neu interpretieren.

Zwei Spiele, eine Box

Pokémon Babanuki basiert auf dem bekannten Kartenspiel Schwarzer Peter. Der Clou: Jedes Mal, wenn eine Karte gezogen wird, müssen die SpielerInnen den Ruf des abgebildeten Pokémon laut nachahmen. Wer den Schwarzen Peter – in diesem Fall Gengar – auf der Hand hält, muss ebenfalls laut „Gengaa!“ rufen. Dadurch wissen alle Mitspieler sofort, wer die ungeliebte Karte besitzt. Spezialkarten sollen dennoch für überraschende Wendungen sorgen.

Ebenfalls enthalten ist Pokémon Taruka, eine kreative Variante des japanischen Kartenspiels Karuta. Die Vorlesekarten enthalten sämtliche Begriffe rückwärts geschrieben. Die SpielerInnen müssen sie gedanklich erst richtig herum lesen, bevor sie möglichst schnell die passende Bildkarte finden. Das ungewöhnliche Spielprinzip hatten wir bereits im vergangenen Jahr ausführlicher vorgestellt.

Zum Lieferumfang gehören Pokémon Babanuki mit 36 Karten (inklusive zwei Ersatzkarten), Pokémon Taruka mit 72 Karten sowie eine gemeinsame Aufbewahrungsbox.

Start zunächst nur in Japan

Das neue Set erscheint am 30. Juli 2026 zunächst in Japan und kostet 1.760 Yen. Verkauft wird es über Spielwarenhändler und Elektronikmärkte. Zum Verkaufsstart wird das Set allerdings nicht in den Pokémon Centern erhältlich sein. Weitere Informationen findet ihr auf der offiziellen Website, unten seht ihr Videos.

Ob die Spielesammlung zu einem späteren Zeitpunkt auch außerhalb Japans veröffentlicht wird, ist bislang nicht bekannt – und eher unwahrscheinlich. Schaut euch unten Trailer an, die verschiedene Kartenmotive aus beiden Spielen zeigen und die Spielregeln andeuten.

Pokémon Babanuki:

Pokémon Taruka:

Bildmaterial: The Pokémon Company