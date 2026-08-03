Cuphead meets Hollow Knight: Hübscher Indie-Plattformer begeistert schon vor dem Start

Bereits 2024 erstmals angekündigt, rückt The Eternal Life of Goldman langsam näher. Zwar gibt es weiterhin keinen konkreten Termin, doch schon jetzt sorgt das handgezeichnete 2D-Abenteuer für viel Aufmerksamkeit.

Medien vergleichen den Titel mit Cuphead und Hollow Knight, während andere die aufwendigen Animationen sogar mit Werken von Studio Ghibli vergleichen. GamesRadar nennt The Eternal Life of Goldman den hübschesten Plattformer seit Rayman Legends. Da schauen wir also mal genauer drauf!

Handgezeichnete Animationen und ein besonderes Metroidvania-Flair

Entwickelt wird The Eternal Life of Goldman vom Indie-Studio Weappy Studio, das bereits mit früheren Projekten großen Wert auf handgefertigte Details legte. Für das neue Spiel setzt das Team vollständig auf klassische Frame-by-Frame-Animationen, bei denen jede Bewegung einzeln von Hand gezeichnet wurde.

Spielerisch erwartet euch ein 2D-Plattformer mit Metroidvania-Elementen. Im Mittelpunkt steht ein Opa mit anpassbaren Gehstock – so gibt’s auch den ein oder anderen DuckTales-Vergleich –, der sowohl als Waffe als auch für die Fortbewegung dient. Dazu kommen Bosskämpfe, eine verwobene Geschichte und zahlreiche Bereiche, die zum Erkunden einladen.

Die derzeit verfügbare Demo kommt auf Steam bereits auf überwiegend positive Bewertungen. Gelobt werden vor allem die Detailverliebtheit, das Worldbuilding und die außergewöhnliche Präsentation, die eben Erinnerungen an Genre-Größen wie Cuphead oder Hollow Knight weckt.

Demo bereits verfügbar – Veröffentlichung noch 2026 geplant

Weappy Studio beschreibt das Projekt als kompromisslose Hommage an klassische 2D-Animationen:

„Wir wollten ein kompromissloses 2D-Spiel von atemberaubender Schönheit schaffen, also sind wir zu den Wurzeln des Genres zurückgekehrt und haben den schwierigsten Weg eingeschlagen, der möglich war: Das Spiel wurde akribisch von Hand gezeichnet, koloriert und animiert, wobei wir klassische Frame-für-Frame-Techniken verwendet haben.“

Ein genaues Veröffentlichungsdatum gibt es bislang noch nicht. Offiziell ist lediglich ein Start im Laufe des Jahres 2026 vorgesehen. Erscheinen soll The Eternal Life of Goldman für PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 und Xbox Series. Auch eine physische Version wird es geben, die bei Amazon* schon vorbestellbar ist. Außerdem wurde bestätigt, dass der Titel direkt zum Veröffentlichungsdatum im Game Pass verfügbar sein wird.

Der neue Trailer:

via GameRant, Bildmaterial: The Eternal Life of Goldman, THQ Nordic, Weappy