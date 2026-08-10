10 Euro Rabatt gibt’s jetzt auf die physische Edition von Fire Emblem: Fortune’s Weave

So langsam geht’s auf die Zielgerade, in etwa einem Monat erscheint Fire Emblem: Fortune’s Weave. Nach Pokémon Pokopia und Tomodachi Life hat sich die Aufregung wieder etwas gelegt, ein neuer First-Party-Blockbuster steht der Switch 2 gut zu Gesicht, zumal das Weihnachtsgeschäft naht.

Praktisch: Der freie Handel buhlt um die Kundschaft und lockt aktuell mit einem Pre-Launch-Rabatt von 10 Euro. Bei Amazon könnt ihr das Spiel aktuell* mit 13 Prozent Rabatt vorbestellen. Das bedeutet: 69,99 Euro statt 79,99 Euro.

Das wiederum bedeutet, dass die physische Version genauso teuer ist wie die digitale Fassung. Der „Aufpreis“ für die physische Edition entfällt also einmal mehr – vorausgesetzt, ihr bestellt* vor. Werdet ihr es tun?

Der neue Serienableger entführt euch nach Dagda. Das Königreich blühte unter der Herrschaft der Götter zu höchstem Wohlstand auf. Stellvertretend dafür stehen die beliebten Heroenspiele. Dabei allein bleibt’s natürlich nicht. Dagda sieht sich wenig später mit dem wiedererweckten Dämonengott Balor konfrontiert.

Bildmaterial: Fire Emblem: Fortune’s Weave, Nintendo, Intelligent Systems