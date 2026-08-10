10 Euro Rabatt gibt’s jetzt auf die physische Edition von Fire Emblem: Fortune’s Weave

So langsam geht’s auf die Zielgerade, in etwa einem Monat erscheint Fire Emblem: Fortune’s Weave. Nach Pokémon Pokopia und Tomodachi Life hat sich die Aufregung wieder etwas gelegt, ein neuer First-Party-Blockbuster steht der Switch 2 gut zu Gesicht, zumal das Weihnachtsgeschäft naht.
Praktisch: Der freie Handel buhlt um die Kundschaft und lockt aktuell mit einem Pre-Launch-Rabatt von 10 Euro. Bei Amazon könnt ihr das Spiel aktuell* mit 13 Prozent Rabatt vorbestellen. Das bedeutet: 69,99 Euro statt 79,99 Euro.
Das wiederum bedeutet, dass die physische Version genauso teuer ist wie die digitale Fassung. Der „Aufpreis“ für die physische Edition entfällt also einmal mehr – vorausgesetzt, ihr bestellt* vor. Werdet ihr es tun?
Der neue Serienableger entführt euch nach Dagda. Das Königreich blühte unter der Herrschaft der Götter zu höchstem Wohlstand auf. Stellvertretend dafür stehen die beliebten Heroenspiele. Dabei allein bleibt’s natürlich nicht. Dagda sieht sich wenig später mit dem wiedererweckten Dämonengott Balor konfrontiert.
Bildmaterial: Fire Emblem: Fortune’s Weave, Nintendo, Intelligent Systems
3 Kommentare
Habs bei Netgames für 64,95€ gekauft.
dazu noch Wolverine und Controle 2
Ich habe Verständnis für den geschickt eingebauten Seitenhieb. Allerdings bietet Nintendo immerhin diesen 10 Euro Preisunterschied zwischen digitalen und physischen Medien an. Bei Sony und Microsoft zahlst du 80 Euro, egal ob Disc oder Digital. Dass die meisten Händler sich hier gegenseitig natürlich unterbieten wollen ist ebenfalls Top. Der Konsument gewinnt und kann sich entscheiden.
Amazon selbst würde den Preis niemals von selbst herabsetzen. Im Gegenteil, Amazon DE ist mittlerweile für Games sogar einer der teuersten Anbieter. Da gibt es unzählige günstigere Alternativen. Wie immer ging dieser Preisnachlass von Media-Saturn aus und Amazon hat nachgezogen, bei Media-Saturn bekommst du aber noch den Schlüsselanhänger dazu. Ich denke, den wird es ebenfalls im Nintendo Store geben (wo das Spiel allerdings ohne Preisnachlass verkauft wird und Nintendo wird sich keinen Cent von der UVP entfernen).
Das Handtuch bei Splatoon Raiders fand ich übrigens echt cool
Freue mich schon sehr auf das Spiel aber ich finde selbst 70€ noch zu teuer. Ich werde noch ein bisschen warten um es für ca. 60€ zu bekommen. Mehr gebe ich für die meisten Spiele nicht aus.