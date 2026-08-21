Es wird verführerisch: „Code Vein“-Fans dürfen dem 9. September entgegenfiebern

Nach der Ankündigung erst vor wenigen Wochen hat Bandai Namco nun „Die Maske von Idris“ datiert – der erste große DLC für Code Vein II. Fans der Reihe dürfen dem 9. September entgegenfiebern.

Der DLC führt euch in die „Vergessene Welt“ – „ein Ort, der aus den miteinander verschmolzenen Leidenschaften jener Welten entstand, die infolge von Veränderungen des Geschichtsverlaufs verschwunden sind.“

Im Zentrum dieser Welt befindet sich ein gewaltiger, sich drehender Strudel, der unaufhaltsam Emotionen aus allen Zeiten und Räumen aufsaugt und so auch die reale Welt zu beeinflussen droht. Zur Seite steht euch auf den neuen Abenteuern Liv Voda, die verführerische Wächterin über Zeit und Raum.

„Die Maske von Idris“ ist übrigens ein Endgame-DLC, wie Bandai Namco weiterhin konkretisiert. Das bedeutet, ihr müsst das Hauptspiel bereits beendet haben, um die Kampagne zu beginnen. Konkret muss das Ende „Luna Fraterna“ erreicht sein und die Nebenmission „Valentins Bitte“ abgeschlossen werden.

Der DLC ist kostenpflichtig. Zeitgleich veröffentlicht Bandai Namco aber auch das kostenlose Update auf Version 2.0. „Dieses umfasst verschiedene Neuerungen und zusätzliche Inhalte, durch die Spielende die Welt nach Abschluss der Hauptgeschichte gemeinsam mit ihren Gefährten erkunden können.“

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Code Vein II, Bandai Namco