Es wird verführerisch: „Code Vein“-Fans dürfen dem 9. September entgegenfiebern

Nach der Ankündigung erst vor wenigen Wochen hat Bandai Namco nun „Die Maske von Idris“ datiert – der erste große DLC für Code Vein II. Fans der Reihe dürfen dem 9. September entgegenfiebern.
Der DLC führt euch in die „Vergessene Welt“ – „ein Ort, der aus den miteinander verschmolzenen Leidenschaften jener Welten entstand, die infolge von Veränderungen des Geschichtsverlaufs verschwunden sind.“
Im Zentrum dieser Welt befindet sich ein gewaltiger, sich drehender Strudel, der unaufhaltsam Emotionen aus allen Zeiten und Räumen aufsaugt und so auch die reale Welt zu beeinflussen droht. Zur Seite steht euch auf den neuen Abenteuern Liv Voda, die verführerische Wächterin über Zeit und Raum.
„Die Maske von Idris“ ist übrigens ein Endgame-DLC, wie Bandai Namco weiterhin konkretisiert. Das bedeutet, ihr müsst das Hauptspiel bereits beendet haben, um die Kampagne zu beginnen. Konkret muss das Ende „Luna Fraterna“ erreicht sein und die Nebenmission „Valentins Bitte“ abgeschlossen werden.
Der DLC ist kostenpflichtig. Zeitgleich veröffentlicht Bandai Namco aber auch das kostenlose Update auf Version 2.0. „Dieses umfasst verschiedene Neuerungen und zusätzliche Inhalte, durch die Spielende die Welt nach Abschluss der Hauptgeschichte gemeinsam mit ihren Gefährten erkunden können.“
Der neue Trailer:
Bildmaterial: Code Vein II, Bandai Namco
5 Kommentare
Das ist wieder ein typischer Fall von "Sex Sells". Als ob ich jetzt Interesse an dem Spiel entwickeln würde, nur, weil eine im hautengen Fummel ihren Poppes schwingende, heiße Anime-Braut Einzug erhält.
Ist das Core-Spiel denn machbar? Also, schafft man's auch ohne Soulslike-Ninja-Controller-Fertigkeiten? Frage für einen Freund...
Für mich wäre zumindest ein I-Tüpfelchen was ich gerne nehme wenn das eigentliche Spiel auch Spaß machen würde xD
Muss man mögen so etwas.
Code Vein kannst du dir im Kern wie ein Soulslike vorstellen mit eigenen Ansätzen. Du brauchst jetzt kein Controller Virtuoso zu sein um das Spiel beenden zu können. (Also meine Meinung)
Allerdings kann der zweite Teil dem ersten leider nicht das Wasser reichen und hat mit einer leeren Open World zu kämpfen.
Falls du den ersten gespielt haben solltest dann wäre das auch nicht unbedingt ein Kauf Grund weil man hier die Geschichte nicht fortsetzt sondern etwas gänzlich anderes verfolgt.
Das schafft man definitiv! :3
Habe Code Vein 2 mal durchgezockt und es war mega entspannt. Das Game ist sehr zugänglich und das wichtigste, du hast so gut wie immer einen Begleiter dabei der dir eine große Hilfe ist! - Natürlich kannst du den Begleiter auch einpacken und bist dadurch etwas stärker.
Und zum Thema "Sex Sell" kann ich nur sagen dass die anderen Mädels - so wie dein erstellter Charakter wenn du denn willst - mindestens genau dem Motto entsprechen. xD
Ach, das war nur Spaß. Ich wäre der letzte Mensch auf Erden, der Sexyness in Games verpönen würde. Wenn das Spiel dahinter taugt, nehme ich's gerne als Bonus mit.
Danke für die Rückmeldungen. Dann wird der erste Teil in einem Sale mal mitgenommen. Im Store der Xbox ist zumindest der Erstling ja regelmäßig für einen knappen Fünfer zu haben.
Ich werde weiterhin warten bis alle dlcs veröffentlich sind bis ich mir das Spiel kaufe. Wäre es eine direkte Fortsetzung vom 1. Teil gewesen hätte ich es mir Day One gekauft, aber so habe ich es nicht eilig und kann warten bis ich dann alles auf einmal bekomme.