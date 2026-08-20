Falcom macht es wieder: Das nächste große Trails-Abenteuer könnt ihr schon jetzt beginnen

Die Spatzen riefen es bereits von den Dächern, jetzt gibt es Gewissheit: Wie schon beim ersten Teil bekommt auch Trails in the Sky 2nd Chapter eine ziemlich umfangreiche Demo spendiert. GungHo Online Entertainment und Falcom haben die kostenlose Probierversion für PlayStation 5, Nintendo Switch und PC via Steam veröffentlicht.

Eine separate Demo für Nintendo Switch 2 gibt es hingegen nicht. Die Switch-Version lässt sich dank Abwärtskompatibilität aber auch auf der neuen Konsole spielen. Der gesamte Fortschritt aus der Demo kann später in die Vollversion übernommen werden.

Umfangreich wie eh und je

Inhaltlich bietet die Demo einen ersten Vorgeschmack auf Estelles nächstes Abenteuer. Nach den Ereignissen des Vorgängers macht sie sich auf die Suche nach Joshua und bekommt es dabei mit den Enforcern von Ouroboros zu tun. Passend zur Veröffentlichung der Demo gibt es außerdem das Opening zum neuen Abenteuer.

Die Demo fällt dabei alles andere als knapp aus: Laut den Entwicklern warten rund zehn Stunden Spielzeit auf euch. Sie umfasst den Prolog „A Young Girl’s Decision“ und reicht bis zum Ende des ersten Kapitels „A Looming Shadow“. Wer außerdem über abgeschlossene Speicherdaten aus Trails in the Sky 1st Chapter verfügt und diese in der Demo lädt, schaltet direkt zum Start die „Classic Style SC Costumes“ frei.

Wer zur Switch-Version greift, kann diese außerdem für 4,99 US-Dollar auf die Nintendo Switch 2 Edition upgraden. Im Westen erscheint Trails in the Sky 2nd Chapter sowohl physisch als auch digital für PlayStation 5, Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch – bei Amazon* werdet ihr fündig. Positiv fällt außerdem auf, dass auf eine Game-Key-Card verzichtet wird. Gleichzeitig verzögert sich diese und die Version der ersten Switch leider bis auf den 29. September, wie vorher kommuniziert wurde.

Trails in the Sky 2nd Chapter erscheint weltweit, zumindest digital, am 17. September 2026 für PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch und PC via Steam. Damit bleibt noch knapp ein Monat Zeit, um sich mit der Demo auf Estelles nächste große Reise vorzubereiten.

Das Opening:

via RPG Site, Bildmaterial: Trails in the Sky 2nd Chapter, GungHo Online Entertainment, Falcom