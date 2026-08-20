Falcom macht es wieder: Das nächste große Trails-Abenteuer könnt ihr schon jetzt beginnen

Die Spatzen riefen es bereits von den Dächern, jetzt gibt es Gewissheit: Wie schon beim ersten Teil bekommt auch Trails in the Sky 2nd Chapter eine ziemlich umfangreiche Demo spendiert. GungHo Online Entertainment und Falcom haben die kostenlose Probierversion für PlayStation 5, Nintendo Switch und PC via Steam veröffentlicht.
Eine separate Demo für Nintendo Switch 2 gibt es hingegen nicht. Die Switch-Version lässt sich dank Abwärtskompatibilität aber auch auf der neuen Konsole spielen. Der gesamte Fortschritt aus der Demo kann später in die Vollversion übernommen werden.
Umfangreich wie eh und je
Inhaltlich bietet die Demo einen ersten Vorgeschmack auf Estelles nächstes Abenteuer. Nach den Ereignissen des Vorgängers macht sie sich auf die Suche nach Joshua und bekommt es dabei mit den Enforcern von Ouroboros zu tun. Passend zur Veröffentlichung der Demo gibt es außerdem das Opening zum neuen Abenteuer.
Die Demo fällt dabei alles andere als knapp aus: Laut den Entwicklern warten rund zehn Stunden Spielzeit auf euch. Sie umfasst den Prolog „A Young Girl’s Decision“ und reicht bis zum Ende des ersten Kapitels „A Looming Shadow“. Wer außerdem über abgeschlossene Speicherdaten aus Trails in the Sky 1st Chapter verfügt und diese in der Demo lädt, schaltet direkt zum Start die „Classic Style SC Costumes“ frei.
Wer zur Switch-Version greift, kann diese außerdem für 4,99 US-Dollar auf die Nintendo Switch 2 Edition upgraden. Im Westen erscheint Trails in the Sky 2nd Chapter sowohl physisch als auch digital für PlayStation 5, Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch – bei Amazon* werdet ihr fündig. Positiv fällt außerdem auf, dass auf eine Game-Key-Card verzichtet wird. Gleichzeitig verzögert sich diese und die Version der ersten Switch leider bis auf den 29. September, wie vorher kommuniziert wurde.
Trails in the Sky 2nd Chapter erscheint weltweit, zumindest digital, am 17. September 2026 für PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch und PC via Steam. Damit bleibt noch knapp ein Monat Zeit, um sich mit der Demo auf Estelles nächste große Reise vorzubereiten.
Das Opening:
via RPG Site, Bildmaterial: Trails in the Sky 2nd Chapter, GungHo Online Entertainment, Falcom
13 Kommentare
Entweder hast du die Spiele nie gezockt oder hast ne andere Wahrnehmung als ich. Identisch aussehend? Mag sein, aber warum muss man sich optisch neu erfinden? Es sind Story Spiele mit Schwerpunkt Charaktere und Worldbuilding. Ein jährliches Trails, dass dir mindestens 80+ Spielzeit bietet, sofern du dich mit den Quests anfreunden kannst.
Diese Spiele haben mehr Seele als die letzten Final Fantasy Ableger (ich nehme Teil 14 aus dieser Aufzählung), aber das ist nur meine Meinung und kann jeder anders sehen.
Dafür zahle ich auch gerne den Vollpreis, denn damit unterstütze ich auch Falcom.
PS: Mikrotransaktionen sind kosmetischer Natur und völlig optional und irrelevant für den Spielverlauf.
Ich hätte es auch besser gefunden wenn die Microtransactions nicht existieren würden und man die Cosmetics ins Spiel packen würde, aber das mit den Fast Identischen Ableger und Wucher Preise sind mir neu. (Insbesondere dass man auf Netgames das neue Trials in the Sky 2nd Chapter für 50€ bekomen kann).
Jährlich... ich wünschte, Ys würde in dem Tempo erscheinen... na ja, fast. Aber zumindest wär es nett, wenn die Reihe mehr Liebe von Falcom bekäme.
Ich mein, wir bekamen dieses Jahr... eine erweiterte Fassung von Ys X... yay?
Gott, nächstes Jahr wenigstens noch EIN Ys auf dem Niveau der Sky Remakes mit dem wunderschönen Look... weltweit gleichzeitig, damit ich wenigstens noch einmal ein neues Ys physisch in der Hand halten darf.... vielleicht noch eine Memorie-Version von Ys VI (einem meiner Lieblinge), dass ich dann auch in meinem Regal neben den anderen Teilen der Napishtim-Engine-Trilogie bewundern darf und ich wäre ein überaus glückliches Küchlein!
Ich kapiere auch nicht wo sein Problem liegt. Die physische PS5 Version von dem Spiel soll 59,99€ kosten, wo ist das denn bitte Wucher? Zum Glück gibt es Mikrotransaktionen! Die Leute sollen schön Geld ausgeben, um die Charaktere so zu verunstalten. Diese ganzen Skins sehen ja wirklich furchtbar aus. Wer sowas kauft, ändert die Haarfarbe von Estelle bestimmt auch auf grün ab...
Es gab ja in game Skins für die Charaktere (andere Faebversionen für Haare und Kleidung). Damit habe ich auch immer mal rumgespielt, bin aber meist früher oder später zu den Original Farben zurück.😅