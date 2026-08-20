Vielleicht überdenkt ihr euren Herbsturlaub – das neue „Silent Hill“ lässt euch schaudern

Silent Hill: Townfall entsteht in Kollaboration mit Annapurna Interactive. Das wissen wir schon 2022, als es beim großen „Silent-Hill-Neustart“ enthüllt wurde. Nach Silent Hill f ist nun der Weg frei für „Townfall“ – erst in diesem Jahr vollumfänglich angekündigt, steht es nunmehr vor seiner Veröffentlichung am 24. September.

Heute gibt Konami mit einem brandneuen und sehr ausführlichen Gameplay-Video neue Einblicke zum Spiel. Das 18-minütige Video zeigt dabei zusammenhängende Szenen und vermittelt so nicht nur einen sehr guten Eindruck zur Atmosphäre, sondern eben auch zum Gameplay.

Nach Ansicht der Szenen überdenkt ihr euren Herbsturlaub an der Küste von St. Amelia vielleicht nochmal. Oder eben auch gerade nicht. Ihr seht in den 18 Minuten die Erkundung einiger Gebiete von St. Amilia, die Erkundung von Zoes Haus – und ein erstes Treffen mit einem fiesen Zombie.

Nach Silent Hill 2 (2024) und Silent Hill f (2025) ist Silent Hill: Townfall das dritte neue Silent Hill in drei Jahren. Das hätte vor 2022 auch niemand für möglich gehalten. Wenn ihr euren Urlaub jetzt doch buchen wollt: Die Day One Edition zu Silent Hill Townfall* findet ihr bei Amazon. Mehr zum Spiel erfahrt ihr hier.

Das neue Gameplay:

Bildmaterial: Silent Hill: Townfall, Konami, Annapurna Interactive, Screen Burn Interactive