Zehn Männer, eine abgelegene Insel und ein Mord: Ungewöhnliche Visual-Novel kommt für Switch

Zehn Männer auf einer abgelegenen Insel, ein Mord und plötzlich keine Möglichkeit mehr, nach Hause zurückzukehren: Die Boys-Love-Visual-Novel Ooe schafft noch in diesem Jahr den Sprung auf Nintendo Switch. Das gab Publisher Dramatic Create bekannt. Besonders erfreulich für westliche Interessierte: Die neue Version wird englische Texte unterstützen.

Entwickelt wurde Ooe vom japanischen Indie-Doujin-Circle ADELTA und ursprünglich in zwei Teilen für PC veröffentlicht. Die Switch-Fassung soll zusätzliche spielbare Episoden sowie eine Vertonung des Charakters Hinode bieten. Neben Japanisch und Englisch werden auch traditionelles und vereinfachtes Chinesisch sowie Koreanisch unterstützt.

Ein Mörder unter zehn Männern

Die Handlung führt in die Shōwa-Zeit auf die fiktive japanische Insel Ooejima. Im Mittelpunkt steht der Detektiv Oosaki, der eine ungewöhnliche Einladung erhält: Er soll sich als eine andere Person ausgeben und an der Gedenkfeier zum dritten Todestag einer verstorbenen Schauspielerin teilnehmen.

Doch auf der Insel wird die Leiche eines Bediensteten entdeckt – und das Schiff, das die insgesamt zehn Anwesenden zurückbringen sollte, taucht nicht auf. Abgeschnitten vom Festland müssen die Männer herausfinden, was hinter dem Mord steckt und welche Verbindungen zwischen ihnen bestehen.

Dabei verbindet Ooe sein Murder-Mystery-Szenario mit klassischen Boys-Love-Elementen und kleineren Rätseln. Alle neun anderen Männer können romantische Partner von Oosaki werden, sogar der zu Beginn verstorbene Bedienstete spielt dabei eine entsprechende Rolle. Weitere Optionen und Charakterprofile werden nach dem Prolog beziehungsweise durch zusätzliche Spieldurchgänge freigeschaltet.

Die ursprüngliche PC-Fassung richtet sich ausschließlich an Erwachsene. Ob sämtliche Inhalte unverändert auf Nintendo Switch übernommen oder für die Konsolenversion angepasst werden, ist derzeit noch nicht bekannt. Ein genaues Veröffentlichungsdatum für Ooe steht ebenfalls aus, erscheinen soll die Visual Novel aber noch 2026 für Nintendo Switch.

via Automaton Media, Bildmaterial: Ooe, ADELTA, Dramatic Create