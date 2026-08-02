Ein „Nintendo“ wie ein Randoseru: Miyamoto hat immer noch einen großen Traum

Vor ein paar Tagen hat Shigeru Miyamoto in einem Interview spannende Einblicke in Nintendos Philosophie gegeben. Nun sprach der Zelda- und Mario-Schöpfer über einen ganz persönlichen Wunsch: Nintendo-Konsolen sollen für Kinder eines Tages so selbstverständlich werden wie andere wichtige Meilensteine des Erwachsenwerdens.

Dabei zog Miyamoto einen interessanten Vergleich zur japanischen Kultur.

„Jetzt, wo du sechs bist, habe ich dir ‚eine Nintendo‘ besorgt.“

Im Gespräch mit Famitsu und übersetzt von GamesRadar, erklärte Miyamoto, dass Nintendo möglichst viele Gründe schaffen wolle, damit sich Menschen weltweit für die Produkte des Unternehmens entscheiden: „Ich sage immer, dass das Unternehmen ‚Gründe schaffen sollte, warum Menschen aus aller Welt sich für Nintendo entscheiden‘.“

Als Beispiel nannte er den traditionellen Schulbeginn in Japan. Dort erhalten viele Kinder zum Start der Grundschule einen sogenannten Randoseru – einen hochwertigen Schulranzen, der sie während ihrer gesamten Schulzeit begleitet. Vielleicht habt ihr so einen schon einmal in einem Manga oder Anime gesehen.

Miyamoto wünscht sich, dass Nintendo-Konsolen künftig eine ähnliche Bedeutung bekommen: „In Japan kauft man Kindern einen eigenen Schulranzen, wenn sie in die Grundschule kommen. Genauso fände ich es toll, wenn es eine Auswahl gäbe, aus der man wählen könnte, zum Beispiel: ‚Jetzt, wo du sechs bist, habe ich dir eine Nintendo besorgt‘, ‚Welche Nintendo würde dich am meisten freuen?'“

Mehr als nur eine Spielkonsole

Der Vergleich ist in Japan durchaus nachvollziehbar. Ein Randoseru gilt dort als Symbol für den Beginn eines neuen Lebensabschnitts und begleitet Kinder oft über die komplette Grundschulzeit hinweg. Miyamoto träumt offenbar davon, dass auch eine Nintendo-Konsole zu einem solchen festen Bestandteil vieler Familien wird.

Passend dazu verwies er indirekt auch auf die lange Lebensdauer der Nintendo Switch, die über viele Jahre hinweg von Millionen SpielerInnen genutzt wurde.

Einmal Nintendo, immer Nintendo?

Natürlich darf man hierbei auch nicht vergessen, dass Nintendo selbstredend ein großes Interesse hat, neue Käuferschichten, so hart das jetzt klingen mag, schon so früh wie nur irgendwie möglich an die Marke zu binden. Ähnliches ließ auch der aktuelle Nintendo-Präsident vor einiger Zeit verlauten.

Das jüngste Famitsu-Interview brachte bereits zahlreiche interessante Aussagen von Miyamoto hervor. So sprach er unter anderem über die Leistung der Nintendo-Hardware, Remakes und die Entstehung von The Legend of Zelda. Weitere Details dazu findet ihr in unseren separaten Artikeln.

via GamesRadar, Bildmaterial: Nintendo