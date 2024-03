Überraschung zum Mario-Day: Nintendo kündigt neuen Film zu Super Mario Bros. an

Das hatten Nintendo-Fans nicht auf der Liste. Der bekannte Nintendo-Leaker Pyoro hatte vorab schon durchblicken lassen, dass wir zum Mario-Day mit Neuigkeiten zu Paper Mario: Die Legende vom Äonentor und Luigi’s Mansion 2 HD rechnen könnten.

Aber Nintendo hatte dann doch noch eine große Überraschung parat. Shigeru Miyamoto kündigte an, dass man an einem neuen Super-Mario-Film arbeitet. Irgendwie nur logisch nach dem Erfolg von Der Super Mario Bros. Film.

„Wir arbeiten gerade mit Illumination an einem neuen Animationsfilm zur Welt von Super Mario Bros. Der Film kommt ab dem 3. April 2026 in den USA sowie in vielen weiteren Märkten in die Kinos und im Laufe des Monats auch in vielen anderen Territorien“, so Miyamoto.

„Wir werden Sie mit weiteren Informationen versorgen, sobald wir so weit sind. Auch dieses Mal arbeiten Illumination und Nintendo zusammen. Wir möchten Marios Welt erweitern und es wird eine fröhliche und witzige Geschichte. Wir hoffen, Sie freuen sich darauf“, erklärt Miyamoto.

In einem Video, das Nintendo zur Ankündigung veröffentlichte, kam auch Chris Meledandri von Illumination zu Wort. Ihm sei es eine Freude, gemeinsam mit Miyamoto die Rückkehr zu Super Mario Bros. ankündigen zu dürfen.

Aaron Horvath und Michael Jelenic übernehmen die Rolle des Directors, die Designer von Illumination Studios Paris, die schon den ersten Film kreierten, „stecken schon mitten in den Arbeiten, sie erstellen das Storyboard und entwickeln Bühnenbilder für neue Szenarien.“

Inhaltlich lässt man sich natürlich noch nicht in die Karten blicken. „Dieses Mal geht es uns darum, Marios Welt zu erweitern und es wird eine fröhliche und witzige Geschichte“, so Miyamoto.

Das Video zum MAR10-Day:

Bildmaterial: Nintendo