Welcome to Elderfield sieht aus wie eine Horror-Version von Stardew Valley

Das Genre der Farming-Simulationen ist inzwischen überfüllt, es braucht schon besondere Selling-Points, um breite Aufmerksamkeit zu erlangen. Wie wäre es denn mit Stardew Valley – in Horrorform?

Welcome to Elderfield ist eine Farming-Simulation, die soziale Interaktionen mit einem düsteren Horrorthema kombiniert und einer „Horror-Version“ von Stardew Valley am nächsten kommen könnte. Das Spiel erinnert in seiner Struktur an Stardew Valley, setzt sich aber durch seine gruselige Atmosphäre und visuelle Gestaltung deutlich ab.

Einen offiziellen Termin für die Veröffentlichung gibt es noch nicht, doch interessierte SpielerInnen können bereits eine Alpha-Demo über die Steam-Seite herunterladen. In gewohnter Top-down-Perspektive kümmert ihr euch um euren Hof, baut Beziehungen zu den Einwohnern auf und erforscht düstere Geheimnisse. Dabei begegnet ihr übernatürlichen Wesen und uralten Göttern, gegen die ihr in rundenbasierten Kämpfen antreten müssen.

Neben den Kämpfen spielen auch Crafting-Mechaniken eine zentrale Rolle. Ihr könnt verschiedene Rezepte kochen, um die Ausdauer zu erhöhen, oder Items herstellen, welche eure Werte verbessern. Die Stadtbewohner geben Quests, die vom Sammeln bestimmter Ressourcen bis hin zur Erkundung verlassener Orte reichen.

Die Alpha-Demo bietet einen ersten Einblick in das Spiel. Enthalten sind ein Bereich der Stadt, die Farm und Ranch sowie das erste „Dungeon“-Gebiet – ein verlassenes Einkaufszentrum. Die finale Version soll mehr als dreimal so groß sein und mindestens zwei weitere Dungeons umfassen. Hier findet ihr die Steam-Seite von Welcome to Elderfield.

Ein älterer Trailer:

via GameRant, Bildmaterial: Welcome to Elderfield, Ill-Advised Games, Chris Cote