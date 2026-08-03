Städtebau meets Geister: „Studio Ghibli“-inspirierte Cozy-Sim erscheint in wenigen Tagen

Wer auf entspannte Aufbauspiele mit einer Prise Magie steht, sollte sich Spiritstead vormerken. Das Indie-Studio Turbo Dog Games veröffentlicht sein gemütliches Städtebauspiel bereits am 6. August für den PC via Steam. Eine kostenlose Demo steht schon jetzt bereit. Neben Englisch werden zum Start auch deutsche Texte unterstützt.

Baut euer Traumdorf mit der Hilfe von Geistern

In Spiritstead errichtet ihr ein eigenes Dorf in einer Welt, in der Menschen und Geister harmonisch zusammenleben. Als Anführer weist ihr Aufgaben zu, baut Häuser, kümmert euch um die Bedürfnisse eurer Bewohner und sorgt mit Cafés, Märkten oder Lagerfeuern für eine zufriedene Gemeinschaft.

Eine besondere Rolle spielen dabei die verborgenen Geister. Während eurer Erkundung trefft ihr auf zahlreiche hilfreiche Wesen, die euch bei der Arbeit unterstützen. Mit speziellen Geistergebäuden lassen sich ihre Fähigkeiten weiter ausbauen und das Dorf Stück für Stück erweitern.

Entspanntes Gameplay mit kreativer Freiheit

Optisch orientiert sich Spiritstead an handgezeichneten Welten, die unter anderem von den Filmen von Hayao Miyazaki (Studio Ghibli) inspiriert wurden. Neben dem Städtebau warten außerdem neue Gebiete, Geheimnisse und ein großes Geisterheiligtum darauf, entdeckt und wiederhergestellt zu werden.

Wer einfach nur kreativ bauen möchte, kann sich im Kreativmodus austoben. Im Abenteuermodus stehen dagegen die Bedürfnisse der Dorfbewohner im Mittelpunkt. Einen ersten Eindruck könnt ihr euch hier im Trailer machen.

Der Trailer:

Bildmaterial: Spiritstead, Turbo Dog Games, Wings