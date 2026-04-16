Diablo IV könnte bald die Switch erobern, glaubt man einer aktuellen Altersfreigabe

Diablo IV könnte womöglich doch noch den Weg auf eine Nintendo-Plattform finden. Eine Altersfreigabe aus Indonesien, in der die Erweiterung Diablo IV: Lord of Hatred auch für die Nintendo Switch gelistet wird, ist der Anlass für neue Spekulationen.

Eine entsprechende Version wurde bislang nicht offiziell angekündigt. Dennoch sorgt der Eintrag für Aufmerksamkeit, da die Erweiterung am 28. April 2026 erscheint – ein guter Zeitpunkt, um das Spiel auf weitere Plattformen zu bringen und neue SpielerInnen zu erreichen.

Die Diablo-Reihe hat bereits Erfahrung mit Nintendo-Konsolen: Im Jahr 2018 wurde Diablo III: Eternal Collection für die Switch veröffentlicht, gefolgt von Diablo II: Resurrected im Jahr 2021. Bei der Veröffentlichung von Diablo 4 verzichtete Blizzard Entertainment jedoch auf eine Umsetzung für Nintendos Hardware.

Allerdings sollte das aktuelle Rating mit Vorsicht betrachtet werden. Es könnte sich um einen Platzhalter handeln, außerdem wird nicht von der Nintendo Switch 2 gesprochen. Zum jetzigen Stand ist eine Umsetzung für die erste Hybrid-Konsole äußerst unwahrscheinlich, weshalb die Angabe möglicherweise einfach nur ein Fehler sein könnte.

via GameRant, Bildmaterial: Diablo IV, Activision Blizzard