Je betrunkener eure Heldinnen in diesem Roguelike sind, desto stärker werden sie

Was zunächst nach einem ungewöhnlichen Gag klingt, ist tatsächlich die zentrale Spielmechanik von Drunken Rogue. Das Deckbuilding-Roguelike von 2.6 Billion Years Studio und Publisher Waku Waku Games erscheint am 20. August für den PC via Steam. Eine Demo steht bereits jetzt bereit. Bislang wurden allerdings noch keine deutschen Texte angekündigt, dafür aber englische.

Alkohol als Spielmechanik

Im Mittelpunkt steht die Diebin Lita, die sich auf die Suche nach einer legendären Weinsammlung (was auch sonst?) begibt. Diese soll sich tief im Schloss der Vampirkönigin Endo befinden. Im Laufe des Spiels wird Endo selbst als zweite spielbare Figur freigeschaltet und bringt einen eigenen Spielstil mit.

Auf dem Weg durch die zufällig generierten Dungeons warten Fallen, Dämonen und gefährliche Umgebungen. Lita nutzt dabei unter anderem ihren Windumhang, während Endo sich in Nebel verwandeln oder Magie einsetzen kann. Allerdings haben erfolgreich umgangene Gefahren einen Haken: Sie kehren auf der nächsten Ebene stärker zurück.

Je betrunkener, desto mächtiger

Das Herzstück von Drunken Rogue ist jedoch das Alkoholsystem. Je betrunkener die Heldinnen werden, desto stärker fallen ihre Fähigkeiten aus. Gleichzeitig verschwimmt aber zunehmend die Wahrnehmung der Realität. Halluzinationen sorgen dafür, dass selbst Litas treuer Hund plötzlich wie ein furchteinflößender Dämon erscheinen kann. Bei Endo funktioniert das System etwas anders – sie steigert ihren Rauschzustand durch das Trinken von Blut.

Passend dazu nimmt auch die Steam-Seite das Konzept mit einem Augenzwinkern auf und erinnert SpielerInnen daran, „drink responsibly“. Wer sich selbst ein Bild machen möchte, kann bereits jetzt die kostenlose Demo ausprobieren.

Der Trailer:

via Automaton Media, Bildmaterial: Drunken Rogue, 2.6 Billion Years Studio, Waku Waku Games