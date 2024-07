Lost Odyssey, NieR und Tales of sind die Inspirationen hinter Clair Obscur: Expedition 33

Es wäre wohl keine Übertreibung, zu sagen, dass Clair Obscur: Expedition 33 von Sandfall Interactive beim letzten Xbox Games Showcase eine echte Überraschung war. Das von klassischen JRPGs und Action-Games inspirierte Spiel hatte wohl niemand auf dem Zettel. Neben Xbox erscheint Clair Obscur auch für PS5 und PCs und so gibt es die neuen Details diesmal aus dem PlayStation Blog.

Dort sprach man mit Guillaume Brochhe, Gründer von Sandfall Interactive und Creative Director von Clair Obscur über Herangehensweise und Inspirationen. Der verrät zunächst, dass sich Clair Obscur auf reale Künstler und eine kulturelle Bewegung des 17. und 18. Jahrhunderts in Frankreich bezieht und das die Ausrichtung des Spiels natürlich beeinflusst hat.

Erzählt wird die Geschichte von Expedition 33, einer Gruppe, angeführt von Protagonist Gustave. Die Gruppe hat sich vorgenommen, die Paintress zu zerstören, die seit Jahren Zahlen auf Monolithen malen, und jeden auslöschen, der so alt ist. „Das Ereignis ist als Gommage bekannt und jedes Jahr zieht eine neue Expedition aus, um sie zu zerstören und den brutalen Zyklus zu stoppen“, erklärt Brochhe.

Final Fantasy, Persona und Tales of …

„Es gab lange keinen echten Versuch, ein zugbasiertes RPG mit HD-Grafik zu entwickeln“, sagt er. „Für mein Gamerherz war da ein Loch. Wir haben also beschlossen, etwas zu erschaffen, um das Loch zu füllen.“ Sowohl visuell als auch spielerisch zählt Brocche zahlreiche Inspirationen auf: „Bei Sandfall Interactive lieben wir alle JRPGs wie Final Fantasy, die Tales-Serie, Lost Odyssey und Persona mit seiner großartigen UI, dem Rhythmus und der dynamischen Kamera“, erzählt er.

Man habe eine nostalgische Liebe für diese Spiele, wolle aber auch etwas Neues im Genre versuchen. Aber dann verfällt er doch wieder in Inspirationen und große Namen. Die Erzählung sei von einem französischen Roman namens La Horde du Contrevent inspiriert. Aber Geschichten über die Erkundung des Unbekannten trotz großer Gefahren, so wie in Attack on Titan, hätten ihn schon immer angezogen.

… NieR, Devil May Cry und Souls

Zurück zu Neuerungen: Eine davon ist der Einbau von Echtzeitelementen im zugbasierten Kampf. „Wir wurden von Actionspielen inspiriert wie der Souls-Serie, Devil May Cry und NieR – und deren lohnendes Spiel war etwas, das wir in eine zugbasierte Umgebung bringen wollten“, sagt Brochhe im PlayStation Blog. „Wenn ihr diese Spiele spielt, müsst ihr die Angriffe, Takte und Schwächen der Gegner lernen und wir wollten diese Herausforderung in ein neues Genre übersetzen.“

„Das Kampfsystem nennen wir ‚reaktiv-zugbasiert‘. Ihr könnt euch Zeit lassen, um in Kämpfen eure Strategie zu entwickeln, aber während ein Gegner am Zug ist, müsst ihr in Echtzeit reagieren, um auszuweichen, zu springen oder Gegner zu parieren, um einen mächtigen Gegenangriff auszulösen. Ihr werdet auch die Möglichkeit haben, die Effektivität eurer Fähigkeiten zu erhöhen, indem ihr Angriffs-Rhythmen erlernt. Spieler werden auch für ihre Fähigkeiten belohnt – es ist möglich, einen No-Damage-Run zu schaffen, wenn ihr alle Muster der Gegner kennt.“

Clair Obscur: Expedition 33 soll 2025 erscheinen.

Bildmaterial: Clair Obscur: Expedition 33, Sandfall Interactive, Kepler Interactive