Der neue (alte) kreative Kopf von Pokémon hat eines der schönsten Indie-Games 2024 gemacht

Bei Pokémon gibt es einen prominenten Wechsel im kreativen Bereich. The Pokémon Company International hat James Turner zum neuen Creative Director für Pokémon Art and Design ernannt. Für Turner ist es gleichzeitig eine Rückkehr zu einer Marke, an deren visueller Gestaltung er bereits über viele Jahre hinweg beteiligt war.

Die Neuigkeit verkündete Turner selbst über Twitter. Er freue sich, wieder in der Welt von Pokémon und mit einem großartigen Team zu arbeiten. Gleichzeitig blickt er bereits gespannt auf das, „was als Nächstes kommt“.

Turner dürfte vielen allerdings nicht nur durch Pokémon bekannt sein. Zuletzt gehörte er zu den Köpfen hinter The Plucky Squire, das 2024 insbesondere mit seiner ungewöhnlichen Mischung aus liebevoll illustrierten 2D-Bilderbuchwelten und dreidimensionalen Umgebungen auffiel.

Von Pokémon Colosseum bis Schwert und Schild

Seine Pokémon-Vergangenheit reicht (laut Bulbapedia) allerdings deutlich weiter zurück. Turners frühester Credit findet sich bereits bei Pokémon Colosseum aus dem Jahr 2003, wo er unter anderem an Kameraanimationen und Effekten arbeitete. Später war er als Pokémon-Designer an Schwarz und Weiß, X und Y, Sonne und Mond sowie Schwert und Schild beteiligt. Er war außerdem 2010 der erste westliche Mitarbeiter, der neu Pokémon designen durfte.

Bei Pokémon Schwert und Schild übernahm Turner schließlich sogar die Rolle des Art Directors. Daneben war er über die Jahre unter anderem an 3D-Umgebungen, Effekten und weiteren visuellen Bereichen der Reihe beteiligt. Auch außerhalb von Pokémon arbeitete er mit Game Freak zusammen und führte beispielsweise bei Tembo the Badass Elephant Regie.

Welche konkreten Pokémon-Projekte Turner in seiner neuen Position betreuen wird, ist bislang nicht bekannt. Der Zeitpunkt macht seine Rückkehr allerdings besonders interessant: Mit Pokémon Wind und Welle steht die nächste große Generation bevor, während Game Freak gleichzeitig immer stärker mit etablierten Traditionen experimentiert.

Erst kürzlich deutete Pokémon Champions-Director Kazumasa Iwao beispielsweise an, dass sich selbst das klassische rundenbasierte Kampfsystem der Hauptreihe langfristig verändern könnte.

via GamesRadar, Bildmaterial: Pokémon Wind, Pokémon Welle, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak