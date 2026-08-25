Saustark: Rhythm Heaven überflügelt die Pokémon-Macher und Splatoon an den Feiertagen

Wir sind euch noch die aktuellen japanischen Verkaufscharts der Woche vom 3. August bis zum 16. August schuldig. Aufgrund von Feiertagen (Obon) in Japan hat die Famitsu zwei Wochen zusammengefasst.

In diesen Wochen ist unter anderem Beast of Reincarnation von Game Freak in Japan erschienen. In seiner Launchwoche legte es mit 43.010 Einheiten im japanischen Handel einen soliden Start hin und landete auf Rang 2 hinter Rhythm Heaven Groove.

Letzteres bewies die deutlich besseren Longseller-Qualitäten und verkaufte sich in der Folgewoche (dank der Feiertage) noch stärker als in der Vorwoche – 83.536 gegenüber zuvor 55.827 Einheiten. Beast of Reincarnation kam in seiner zweiten Verkaufswoche nur noch auf 5.147 weitere Einheiten.

Zu Beast of Reincarnation gibt es keine sinnvollen Vergleiche, deshalb lassen wir das. Dafür blicken wir noch einmal auf das schon im Juli veröffentlichte Rhythm Heaven Groove, das in den Feiertagswochen sogar Splatoon Raiders in den Schatten stellte.

Inzwischen steht das Spiel allein im japanischen Handel bei 873.839 verkauften Einheiten und ist damit nach Gesamtverkaufszahlen der zweitbeste Teil der Serie, noch vor den Ablegern für 3DS, Wii und Game Boy Advance. Nur Rhythm Heaven (NDS – eine Portierung des Erstlings) mit 1,92 Millionen verkauften Einheiten ist noch deutlich stärker. Damals war der digitale Anteil an den Verkäufen logischerweise noch kleiner. Mit den digitalen Verkaufszahlen sollte Rhythm Heaven Groove allein in Japan schon die 1,5 Millionen geknackt haben.

Die aktuelle Top 10:

[NSW] Rhythm Heaven Groove (Nintendo, 07/02/26) – 139.363 (873.839) [SW2] Splatoon Raiders (Nintendo, 07/23/26) – 64.921 (613.147) [PS5] Beast of Reincarnation (Happinet, 08/04/26) – 48.157 (New) [NSW] Tomodachi Life: Living the Dream (04/16/26) – 43.884 (1.562.215) [NS2] Pokémon Pokopia (TPC, 03/05/26) – 14.235 (1.111.792) [NSW] Powerful Pro Baseball 2026-2027 (06/11/26) – 12.887 (202.051) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 12.351 (4.261.988) [NS2] Mario Kart World (Nintendo, 06/05/25) – 11.377 (3.017.840) [NSW] Ganbare Goemon Daishuugou! (Konami, 07/02/26) – 8.052 (81.945) [NS2] eFootball Kick-Off! (Konami, 06/04/26) – 6.961 (70.699)

Die Hardware-Zahlen:

Switch 2 – 65.560 (6.198.193)

PS5 Digital Edition – 19.310 (1.402.430)

Switch Lite – 9,084 (7.012.867)

Switch OLED Model – 4.590 (9.620.754)

Switch – 1.346 (20.307.102)

PlayStation 5 Pro – 360 (368.237)

PlayStation 5 – 285 (5.919.597)

Xbox X Digital – 53 (33.237)

Xbox Series S – 41 (342.896)

Xbox Series X – 41 (328.352)

via Gematsu, Bildmaterial: Rhythm Paradise Groove, Nintendo