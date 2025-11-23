Koei Tecmo ergänzt Atelier Ryza 3 – um eine Story, die ihr in einem ASMR-Video erlebt

ASMR-Videos sind normalerweise auf Youtube gut zugänglich, aber Koei Tecmo hat für die neueste Veröffentlichung die Plattform DLsite gewählt. Die Plattform ist auch für ihre Erwachseneninhalte bekannt.

Koei Tecmo hat wohl gedacht, dass die 80-minütige, binaurale ASMR-Zusammenstellung auf Japanisch zu Atelier Ryza 3 auf DLsite besser aufgehoben ist. Dabei gibt es allerdings keine Altersbeschränkung. Das Projekt ist aus Klaudias Perspektive gestaltet – eine wichtige Nebenfigur und eine enge Freundin von Ryza, die in diesem ASMR ruhige, persönlichen Momente mit Ryza erlebt.

Der Titel des ASMR lässt es bereits vermuten: „A Soothing Rest and Promise for Tomorrow“ – „Eine entspannende Auszeit und ein Versprechen für morgen“ also. Das ASMR spielt nach den Ereignissen von Atelier Ryza 3 und folgt einer etwas älteren Ryza auf ihrer Reise zurück in ihre Heimat, die Insel Kurken, wo sie unerwartet auf Klaudia trifft.

Die beiden verbringen Zeit an ihrem geheimen Versteck, wo sie „eine friedliche und zärtliche Nacht miteinander verbringen“. Insgesamt sind sieben Tracks enthalten – fünf reguläre Episoden und zwei Bonuskapitel.

Auf DLsite gibt es eine 32-sekündige Hörprobe des japanischen ASMR. Neben Gesprächen bietet die ASMR-Zusammenstellung auch Klänge von Alchemie und Wald-Erkundungen. Ebenso sind Szenen enthalten, in denen Ryza und Klaudia gemeinsam baden oder nebeneinander einschlafen. Die Altersbeschränkung „Für alle Altersgruppen geeignet“ zeigt: Es bleibt jugendfrei.

Dieses unerwartete ASMR-Projekt mit Synchronsprecherin Yuri Noguchi erscheint kurz nach der Veröffentlichung des Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack von Gust, das die drei Spiele mit ihren nachträglichen Inhalten bündelt. Atelier Ryza ASMR: A Soothing Rest and Promise for Tomorrow ist ab sofort auf DLsite erhältlich und bis zum 17. Dezember mit 20 Prozent Rabatt (7,31 Euro) verfügbar.

