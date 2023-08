Kritik kam an: The Pokémon Company „führt Gespräche“ um Spielqualität künftig zu verbessern

Laut Takato Utsunomiya – dem Chief Operating Officer von The Pokémon Company – werden derzeit Gespräche darüber geführt, wie die regelmäßige Veröffentlichung von Spielen der Serie aufrechterhalten und gleichzeitig die Qualität gesichert werden kann.

Die Kritik kommt an

Während Pokémon Karmesin und Purpur vom Gameplay-Standpunkt aus gut aufgenommen wurden, spitzten sich die Dinge letztes Jahr zu, als viele Fans – zurecht – ihre Enttäuschung über den technischen Zustand der neuen Serienableger zum Ausdruck brachten. Vor allem die Performance und zahlreiche Glitches verärgerten hier viele SpielerInnen. Mittlerweile folgten einige Patches – wirklich rund laufen „Karmesin“ und „Purpur“ aber noch immer nicht.

Diverse Fans glauben, dass das Problem in der hohen Frequenz an Veröffentlichungen begründet liegt. Game Freak veröffentlicht bekanntlich seit langer Zeit nahezu jedes Jahr ein Spiel der Serie, wenn man die Zeit um das Hoch der Pandemie mal ausblendet.

2022 waren es mit Pokémon Legenden: Arceus und den Karmesin und Purpur sogar zwei große Hauptspiele. Und 2023 folgen zumindest noch eine ausgewachsene Erweiterung – unterteilt in zwei DLCs – zu den aktuellen Spielen. Utsunomiya äußerte sich nun – im Rahmen eines Gruppeninterviews bei den Pokémon-Weltmeisterschaften – zu der Thematik:

Wenn man in die Vergangenheit schaut, denke ich, dass der Weg, den wir bis jetzt eingeschlagen haben, im Allgemeinen darin bestand, stetig Produkte zu veröffentlichen, in einem ziemlich festen Rhythmus, könnte man sagen. Stets die Möglichkeit zu haben, diese Produkte einzuführen und unseren KundInnen neue Erfahrungen zu bieten – so sind wir bisher vorgegangen. Ich denke, dass wir immer noch so verfahren, aber da sich die Entwicklungsumgebungen ändern, gibt es immer mehr Gespräche darüber, wie wir dies auch weiterhin tun und gleichzeitig sicherstellen können, dass auch wirklich hochwertige Produkte eingeführt werden.

Klingt also ganz so, als sei die Kritik zumindest hörbar gewesen. Bleibt zu hoffen, dass sie auch tatsächlich Früchte trägt. Seid ihr zuversichtlich für die nächsten Pokémon-Spiele?

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Pokémon Purpur, Pokémon Karmesin, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak