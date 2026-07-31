Einzelne Karten des neuen Palworld Trading Card Games werden schon für 4.000 Dollar verkauft

Bereits vor der Veröffentlichung des Palworld-Sammelkartenspiels war die Karte „Jormuntide Ignis“ heiß begehrt. Ein Exemplar soll online für 1.372 US-Dollar verkauft worden sein; in den USA wurde eine weitere Karte für 700 US-Dollar auf eBay verkauft.

Manchmal kommt es bereits vor dem Start eines Produkts vor, dass mehrere Exemplare davon im Umlauf sind, und auch beim Palworld-Sammelkartenspiel war es nicht anders. Erste seltene Karten tauchten bereits vor dem offiziellen Verkaufsstart bei eBay auf. Daher haben wir bereits eine ziemlich gute Vorstellung davon, dass die „Jormuntide Ignis“-Karte zu den begehrtesten der ersten Welle an Palworld-Sammelkarten gehören wird.

Denn wie The Kanto Post’s Callum Self (via The Gamer) berichtet, erzielt die SSP-Version (Super Special Parallel) „Jormuntide Ignis – Savage Lava“, die man in diesem Debütset mit etwas Glück erhalten kann, online bereits hohe Preise.

In den USA wurde eine solche Karte bereits für 700 US-Dollar auf eBay verkauft. Der bisherige Spitzenwert liegt jedoch offenbar bei einem Exemplar, das im Vereinigten Königreich für 1.026 Pfund verkauft wurde, also 1.372 US-Dollar. Die Preise schwanken so stark, da noch niemand die Seltenheit und die Stärke der Karten genau einschätzen kann.

Und aktuell gehen die Preise noch weiter nach oben. GamesRadar berichtet heute von einer „Cattiva Gold Soul“-Karte, die jetzt für gut 4.000 US-Dollar weiterverkauft wurde.

Die Regeln des Palworlds-Sammelkartenspiels sind deutlich anders als die von bisherigen Sammelkartenspielen – dazu hatten wir auf JPGAMES bereits einen Artikel, der die Regeln grob anschneidet und erklärt.

Die Höchstpreise zu den Palworld-Sammelkarten fällt in eine Hype-Phase des Palworld-Spiels, das seit der Veröffentlichung der offiziellen Version 1.0 einen ziemlichen Hype hat – insbesondere auf Steam, wo es fast eine Million gleichzeitige SpielerInnen erreichte. Genauer gesagt war der gemessene Höchststand 961.000 SpielerInnen und konnte damit Phasenweise einen Spitzenplatz in den Steam-Charts erreichte.

via The Gamer, Bildmaterial: Palworld, Pocketpair