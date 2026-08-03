Splatoon Raiders erreicht wie erwartet monströse Zahlen in Japan

Wir sind euch die Auswertung der aktuellen japanischen Verkaufscharts der Woche vom 20. Juli bis zum 27. Juli 2026 schuldig. Und das wollen wir gern auch nachholen, denn es war eine Woche, die in den Jahresrückblick eingeht.

Splatoon Raiders ist erschienen und als Japan-geneigte Lesende dürftet ihr wissen, dass Splatoon in Sachen Beliebtheit in Japan noch einmal eine Stufe (oder mehrere) höher steht als hierzulande. Das Spiel ging in Japan in der Launchwoche 474.684 Mal über die Ladentheken. Allein physisch – da hat sich die Cartridge ja gelohnt.

Auch auf Nintendo-Konsolen liegt die Digital-Physical-Ratio inzwischen bei etwa 1:1 – das bringt Splatoon Raiders in der Launchwoche in die Nähe der ersten Million, wie auch Game Data Library einschätzt. Splatoon Raiders landete den bisher drittstärksten Launch des Jahres hinter Tomodachi Life und Pokémon Pokopia.

Betrachtet man nur die Switch 2 und deren Lebensspanne, war es der viertstärkste „Switch 2“-Launch überhaupt. Hier liegen Mario Kart World (mit Bundle; 782.566 Einheiten) sowie Pokémon-Legenden: Z-A (Switch 2, 612.905) und Pokémon Pokopia (Switch 2, 541.371) davor.

Serien-interner Vergleich

Auch im Serien-internen Vergleich muss sich Splatoon Raiders, obwohl es einen spielerisch neuen Ansatz verfolgt, nicht verstecken. Das erste Serienwerk ging 2015 für Wii U in der Launchwoche 156.610 Mal über die Ladentheken. Splatton 2 launchte für die Switch einst mit 670.955 Einheiten. Auf dem Höhepunkt der Beliebtheit (und Hardwarebasis) launchte Splatoon 3 mit fast 2 Millionen im japanischen Handel.

Die aktuelle Top 10:

[SW2] Splatoon Raiders (Nintendo, 07/23/26) – 474.684 (New)

[NSW] Rhythm Heaven Groove (Nintendo, 07/02/26) – 78.355 (674.592)

[NSW] Tomodachi Life: Living the Dream (04/16/26) – 23.468 (1.500.025)

[NSW] Powerful Pro Baseball 2026-2027 (06/11/26) – 7.227 (183.236)

[SW2] Mario Kart World (Nintendo, 06/05/25) – 6.661 (3.000.749)

[SW2] Pokémon Pokopia (TPCy, 03/05/26) – 5.796 (1.092.495)

[SW2] eFootball Kick-Off! (Konami, 06/04/26) – 5.578 (60.517)

[NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 5.106 (4.245.173)

[NSW] Ganbare Goemon Daishuugou! (07/02/26) – 3.961 (68.398)

[PS5] eBaseball: PRO SPIRIT 2026 (Konami, 07/16/26) – 3.915 (24.576)

Die Hardware-Zahlen:

Switch 2 – 50.168 (6.102.027)

PS5 Digital – 8.512 (1.370.791)

Switch Lite – 3,771 (6.999.458)

Switch OLED – 2.770 (9.612.780)

Switch – 626 (20.305.232)

PS5 Pro – 363 (367.412)

PlayStation 5 – 309 (5.921.999)

Xbox Series S – 71 (342.799)

Xbox X Digital – 57 (33.165)

Xbox Series X – 23 (328.294)

via Gematsu, Bildmaterial: Splatoon Raiders, Nintendo