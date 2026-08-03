Splatoon Raiders erreicht wie erwartet monströse Zahlen in Japan

Wir sind euch die Auswertung der aktuellen japanischen Verkaufscharts der Woche vom 20. Juli bis zum 27. Juli 2026 schuldig. Und das wollen wir gern auch nachholen, denn es war eine Woche, die in den Jahresrückblick eingeht.
Splatoon Raiders ist erschienen und als Japan-geneigte Lesende dürftet ihr wissen, dass Splatoon in Sachen Beliebtheit in Japan noch einmal eine Stufe (oder mehrere) höher steht als hierzulande. Das Spiel ging in Japan in der Launchwoche 474.684 Mal über die Ladentheken. Allein physisch – da hat sich die Cartridge ja gelohnt.
Auch auf Nintendo-Konsolen liegt die Digital-Physical-Ratio inzwischen bei etwa 1:1 – das bringt Splatoon Raiders in der Launchwoche in die Nähe der ersten Million, wie auch Game Data Library einschätzt. Splatoon Raiders landete den bisher drittstärksten Launch des Jahres hinter Tomodachi Life und Pokémon Pokopia.
Betrachtet man nur die Switch 2 und deren Lebensspanne, war es der viertstärkste „Switch 2“-Launch überhaupt. Hier liegen Mario Kart World (mit Bundle; 782.566 Einheiten) sowie Pokémon-Legenden: Z-A (Switch 2, 612.905) und Pokémon Pokopia (Switch 2, 541.371) davor.
Serien-interner Vergleich
Auch im Serien-internen Vergleich muss sich Splatoon Raiders, obwohl es einen spielerisch neuen Ansatz verfolgt, nicht verstecken. Das erste Serienwerk ging 2015 für Wii U in der Launchwoche 156.610 Mal über die Ladentheken. Splatton 2 launchte für die Switch einst mit 670.955 Einheiten. Auf dem Höhepunkt der Beliebtheit (und Hardwarebasis) launchte Splatoon 3 mit fast 2 Millionen im japanischen Handel.
Die aktuelle Top 10:
- [SW2] Splatoon Raiders (Nintendo, 07/23/26) – 474.684 (New)
- [NSW] Rhythm Heaven Groove (Nintendo, 07/02/26) – 78.355 (674.592)
- [NSW] Tomodachi Life: Living the Dream (04/16/26) – 23.468 (1.500.025)
- [NSW] Powerful Pro Baseball 2026-2027 (06/11/26) – 7.227 (183.236)
- [SW2] Mario Kart World (Nintendo, 06/05/25) – 6.661 (3.000.749)
- [SW2] Pokémon Pokopia (TPCy, 03/05/26) – 5.796 (1.092.495)
- [SW2] eFootball Kick-Off! (Konami, 06/04/26) – 5.578 (60.517)
- [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 5.106 (4.245.173)
- [NSW] Ganbare Goemon Daishuugou! (07/02/26) – 3.961 (68.398)
- [PS5] eBaseball: PRO SPIRIT 2026 (Konami, 07/16/26) – 3.915 (24.576)
Die Hardware-Zahlen:
- Switch 2 – 50.168 (6.102.027)
- PS5 Digital – 8.512 (1.370.791)
- Switch Lite – 3,771 (6.999.458)
- Switch OLED – 2.770 (9.612.780)
- Switch – 626 (20.305.232)
- PS5 Pro – 363 (367.412)
- PlayStation 5 – 309 (5.921.999)
- Xbox Series S – 71 (342.799)
- Xbox X Digital – 57 (33.165)
- Xbox Series X – 23 (328.294)
3 Kommentare
Das ist eine absurde Dominanz. Während so ziemlich jeder andere Entwickler Spiele für westliche Geschmäcker entwickeln muss, um überhaupt ne Zukunft zu haben, kann Nintendo machen, was sie wollen.
Das sind rund eine halbe Million verkaufte Exemplare, die ausschließlich als Boxed Version über die Ladentheke gegangen sind. Gut möglich also, dass man den Launch von Splatoon 2 auf der Switch unlängst getoppt hat, da zu Zeiten von Splatoon 2 der digitale Trend in Japan noch nicht ganz so Einzug gehalten hat. Also absolut möglich, dass Raiders bereits in Japan ein Millionenseller ist, wenn man beide Vertriebsformen zusammenzählt. Bedenkt man, dass das Spiel ja auch diesmal einen ganz anderen spielerischen Ansatz verfolgt, ist das wirklich ein sehr beeindruckender Launch.
Oha das finde ich dann doch etwas überraschend. Immerhin handelt es sich "nur" um ein Spin Off und diese verkaufen sich in der Regel generell nicht so gut, wie die Haupttitel. Aber hier erreicht man echt fantastische Zahlen, gerade als Exklusivtitel einer noch frischen Konsole.
Freut mich jedenfalls sehr für die Marke, die wohl nun endgültig beweist, dass sie als Marke selber ein Erfolg ist, abseits der eigentlichen Spiele.
Ich hoffe wirklich, dass das Nintendo dazu motivieren wird mit mehr Spin Offs in der Splatoon Reihe zu experimentieren. Die Reihe bietet so viele Möglichkeiten!
Wenig überraschend im Falle von Splatoon eigentlich. Die Marke dominiert in Japan und während sie bei uns schon recht beachtliche Erfolge feiert, ist es da hinten ein Phänomen!
Nimmt man dann noch dazu, dass Raiders wirklich fantastisch ankommt...
Aber auch, wenn ich so meine Probleme mit Raiders hab (Review kommt später oder zumindest in den nächsten Tagen) ist es für mich dennoch wohlverdient. Was für eine frische, einzigartige Marke, die mit dem Spin-Off sicherlich nochmal eine ganz neue Spielerschaft anlocken kann. Hat mich dazu gebracht, mal wieder Splatoon 2 zu spielen - Singleplayer, natürlich.
Und wenn man die Singleplayer-Crowd schon anlockt... Singleplayer-Collection wann, Nintendo? Bringt endlich Octo Valley aus dem ersten Splatoon zurück!