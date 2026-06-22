The Pokémon Company gibt neue Details zu „Die Abenteuer von Lauchzelot & Pichu“ preis

Im Juli des vergangenen Jahres gab es einen ersten Ankündigungstrailer für das gemeinsame Projekt zwischen der Pokémon Company und der Animationsschmiede Aardman. Nun gibt es den nächsten kleinen Blick auf das Projekt: Im Rahmen des „Lights, Camera, Aardman!“-Panels beim Annecy International Animation Film Festival wurde das offizielle Artwork zu Pokémon-Geschichten: Die Abenteuer von Lauchzelot & Pichu vorgestellt. Außerdem gab es dort weitere Details zur Geschichte der Serie.

Lauchzelot und Pichu reisen durch Galar

Die neue Serie trägt den vollständigen Titel Pokémon-Geschichten: Die Abenteuer von Lauchzelot & Pichu und entsteht bei Aardman Animations, dem britischen Studio hinter Wallace & Gromit und Shaun das Schaf. Die Veröffentlichung ist weiterhin für 2027 geplant.

Inhaltlich begleitet die Serie Lauchzelot und Pichu auf einer abenteuerlichen Reise durch die Wildnis der Galar-Region. Dort helfen und beschützen die beiden andere Pokémon bei ihrer heldenhaften Mission – die allerdings nicht immer ganz nach Plan verlaufen soll.

Sehr britischer Humor

Im Zuge des Panels wurde zudem ein Pilotfilm gezeigt, der einen ersten Eindruck von Ton und Stil der Serie vermitteln sollte. Dabei wurde besonders betont, dass die Serie einen sehr britischen Humor mitbringen soll – was angesichts des beteiligten Studios wenig überraschend wirkt.

Mit Aardman hat sich die Pokémon Company jedenfalls ein erfahrenes Team für das Projekt gesichert. Das Studio ist vor allem für seine Stop-Motion-Produktionen bekannt und dürfte mit seinem Stil gut zur etwas ungewöhnlicheren Pokémon-Serie passen.

Das sagen die Beteiligten

Die üblichen gegenseitigen Respektbekundungen gibt’s natürlich auch noch: „Es ist mir eine Ehre, an Aardmans Panel in Annecy teilzunehmen und über das gemeinsame Engagement für Qualität, starkes Storytelling, einprägsame Figuren und echten Respekt vor Publikum und Fans zu sprechen“, sagte beispielsweise Phil Rynda, Director, Original Animation bei The Pokémon Company International.

Und weiter: „Dieses Projekt bietet uns eine einzigartige Gelegenheit, Geschichten aus der Sicht von Pokémon zu erzählen, möglich gemacht durch Aardmans außergewöhnliches handwerkliches Können und bemerkenswerte kreative Kunst. Aardmans liebevoller Blick auf dieses beliebte Pokémon-Ensemble ist in jeder Szene spürbar.“

Sarah Cox, Chief Creative Director bei Aardman, ergänzte: „Aardman freut sich sehr, die lebendige physische Ausdruckskraft der Stop-Frame-Animation in die Welt von Pokémon einzubringen. Regisseur Tom Parkinson und sein Team haben die wunderbaren Pokémon, die wir alle kennen und lieben, in liebevoller Handarbeit neu interpretiert und erzählen eine komödiantische Geschichte, die die Eigenheiten, Exzentrik und den Charme unserer Helden zelebriert, während sie Galar auf einer herrlich schrägen Reise erkunden. Aardman und Pokémon teilen sich das Engagement für Kreativität und Talent auf diesem gemeinsamen Weg, den wir eingeschlagen haben, um dem Publikum auf der ganzen Welt Freude zu bereiten.“

Bis zur Veröffentlichung im Jahr 2027 wird es zwar noch etwas dauern, mit dem offiziellen Artwork und den neuen Infos nimmt das Projekt aber langsam weiter Form an. Und nun schließlich das neue Artwork in voller Pracht:

via Bisafans, Pressemeldung, Bildmaterial: Pokémon-Geschichten: Die Abenteuer von Lauchzelot und Pichu, The Pokémon Company