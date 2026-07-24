Ein putziges Evoli und ein kuscheliges Pikachu sind im Fokus der neuen Razer-Kollektion

Es wird niedlich und kuschelig auf dem Schreibtisch: Pokémon und Razer bringen eine neue exklusive Reihe an PC‑Gaming‑Zubehör heraus, die sich dieses Mal auf die extrem populären Pokémon Pikachu und Evoli konzentriert.

Schon in der Vergangenheit gab es häufiger Pokémon-Produkte bei Razer – besonders gut kamen dabei die Gengar-Kollektion, die Pikachu-Kollektion und die „Nachtara & Psiana“-Kollektion* an.

Niedliche neue Kollektion

Jetzt gesellt sich also noch eine putzige Kollektion mit Pikachu und Evoli hinzu. Spielerinnen und Spieler können ein neues Headset, eine Tastatur, eine Maus und ein Mauspad mit den beiden Pokémon erwerben.

Die Kollektion ist ziemlich putzig gehalten: Als Basisfarbe dient ein pastelliges Rosa, und Pikachu und Evoli kuscheln sich zwischen Blumen auf den Teilen des Sets aneinander. Bei Amazon ist die Kollektion* bereits erhältlich.

Die niedlichste Art, um präzise am PC zu spielen

Die Preise der „Pikachu und Evoli“‑Kollektion sind fair: Das Razer Gigantus V2 Pikachu Evoli Edition Mauspad kostet als günstigster Artikel 34,99 Euro. Die Razer Cobra Pikachu und Evoli Maus kostet 54,99 Euro, das Razer Kraken V4 Pikachu Evoli Headset 119,99 Euro, und die Razer Ornata V3 Pikachu und Evoli Edition liegt bei 129,99 Euro; letztere enthält außerdem eine magnetische Handballenauflage.

Sowohl Headset als auch Tastatur verfügen über RGB‑Beleuchtung, sodass Nutzer die Geräte nach Belieben anpassen können. In Sachen Verfügbarkeit zollt die Kollektion allerdings aktuell der Beliebtheit der beiden Pokémon ihren Tribut. Vielerorts liefern nur Dritthändler zu teureren Preisen. Amazon liefert einzelne Artikel erst im Oktober.

Bildmaterial: Razer