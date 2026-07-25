Xbox und PC wachsen weiter zusammen: Conker und Co. laufen jetzt auch unter Windows

Ab sofort wird die Xbox-Abwärtskompatibilität auch auf dem PC eingeführt. Den Start machen vier klassische, originale Xbox-Spiele, die jetzt erstmals auf PC und Handhelds spielbar sind.

Angekündigt ist dieses neue Programm als der Beginn einer größeren Initiative, Xbox-Spiele aus der Vergangenheit zu bewahren und sie nach und nach auf den PC zu bringen. Dazu sollen die Spiele auch weitere Verbesserungen und neue Features erhalten, um das Spielerlebnis besser denn je zu machen.

Die vier ersten unterstützten Spiele sind BLiNX: The Time Sweeper, Conker: Live and Reloaded, Crimson Skies: High Road to Revenge und Fuzion Frenzy. Jedes dieser Spiele ist ab sofort auch für den Kauf auf dem PC verfügbar und außerdem in allen „Xbox Game Pass“-Plänen enthalten. Die digitale Lizenz für diese Spiele wird auch PC oder Handheld-Geräte wie ROG Xbox Ally und Xbox Ally X übertragen – dank Xbox Play Anywhere.

Neu sind Optionen zur Grafikverbesserung, darunter eine bis zu 4-fache Auflösungsskalierung, VSync-Unterstützung, Vollbild- und Fenstermodus, anisotropische Filterung, verbesserte Anti-Aliasing-Funktionen und mehr. Außerdem enthalten diese Spiele anpassbare Sprach- und Audioeinstellungen.

Die Xbox-Abwärtskompatibilität wird in Zukunft noch weitere Spiele und Funktionen hinzuzufügen. Mit Conker ist bereits ein Fan-Favorit dabei – wir sind gespannt, ob wir in Zukunft auch Dead or Alive 2 Ultimate und TimeSplitters 2 auf dem PC spielen können.

via Xbox, Bildmaterial: Xbox