Capcom könnte seine beliebte Kult-Marke nach über 20 Jahren endlich wiederbeleben

Ein neues Dino Crisis? Das wünschen sich Fans der ikonischen Capcom-Marke laut und in aller Regelmäßigkeit. Leider blieben die Rufe bis dato ungehört. Oder auch nicht? Wenn man einem vermeintlichen Leak Glauben schenken darf, könnte sich ein Remake des Originals tatsächlich in Entwicklung befinden.

Der aktuelle Bericht stammt von dem französischen Insider „Team Biohazard“, der auf Facebook erklärte, dass ein Remake von Dino Crisis 2028 angekündigt werden könnte.

„Ich sage es noch einmal für diejenigen, die die Information verpasst haben oder mir die Frage immer noch gelegentlich stellen: Das Dino-Crisis-Remake ist zu 100.000 % echt. Die Entwicklung begann 2022, und die Ankündigung könnte etwa 2028 oder 2029 erfolgen, wenn man Capcoms üblichen Zeitplan für Remakes zugrunde legt“, heißt es im Post.

Weiterer Insider gibt Hinweis

Interessant: In einem Beitrag auf Twitter vom 10. Juni teilte auch der bekannte Insider Dusk Golem einen vielsagenden Hinweis zu einem möglichen „Dino Crisis“-Projekt. Seinerzeit gab er an, seine Capcom-Quelle nach einem neuen Spiel der Marke befragt zu haben. Die Antwort: „Ich kann dazu nichts sagen … auch wenn ich die Antwort kenne [lacht].“ Einer Bestätigung kommt das sicher nicht gleich. Trotzdem werten viele Fans die Aussage als Indiz dafür, dass Capcom tatsächlich an einem neuen „Dino Crisis“-Projekt werkeln könnte.

Ein möglicher Dämpfer: Dino Crisis gehörte nicht zu den Marken, die bei Capcoms Investorentreffen im Mai 2026 hervorgehoben wurden. Während der Investorenkonferenz präsentierte Capcom eine Liste klassischer Spiele, die als „nächster Wachstumsmotor“ betrachtet werden. Marken wie Mega Man, Ace Attorney und Dead Rising wurden als Spiele genannt, für die Fortsetzungen, Remakes oder Portierungen infrage kommen könnten. Von Dino Crisis hingegen fehlte hier jede Spur.

Laut Team Biohazard sei eine Ankündigung aber frühestens für 2028 angedacht. Vor diesem Hintergrund muss ein Fehlen der Marke in aktuellen Investorenberichten nichts bedeuten. Wie auch immer: Bis sich Capcom offiziell äußert, können Fans nur die Daumen drücken. Sollten sich die Berichte bewahrheiten, würde das Remake die erste Neuveröffentlichung der Marke seit dem Erscheinen von Dino Crisis 3 im Jahr 2003 darstellen.

via Vice, Bildmaterial: Dino Crisis 2, Capcom