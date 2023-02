The Pokémon Company spendet für Opfer des Erdbebens in der Türkei und Syrien

The Pokémon Company spendet 200.000 US-Dollar für die Opfer der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien. „Unsere Gedanken sind bei den Menschen in der Türkei und in Syrien, die von den jüngsten Erdbeben betroffen sind“, heißt es in einem Statement.

„Zur Unterstützung hilfsbedürftiger Kinder und Familien in dieser Region spendet The Pokémon Copany International 200.000 US-Dollar an unsere Partner bei GlobalGiving und deren Erdbeben-Hilfsfonds für die Türkei und Syrien.“

The Pokémon Company hatte im 2022 auch für Familien und Kinder gespendet, die von der russischen Invasion in der Ukraine betroffen sind. Zuvor war es eher unüblich, dass sich das Unternehmen zum Weltgeschehen äußerte. Mitten in die Anfänge der Krise platzte ein Pokémon Present, das The Pokémon Company damals wegen der „aktuellen Weltereignisse“ ohne westliche Ankündigung ausstrahlte.

Neben The Pokémon Company spendeten 2022 zahlreiche weitere große Publisher für Opfer in der Ukraine, darunter auch Square Enix, die 500.000 US-Dollar auf den Weg brachten. Wenn ihr auch spenden möchtet, könnt ihr das z. B. bei der Aktion Deutschland Hilft tun.

Bildmaterial: The Pokémon Company