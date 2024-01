The Pokémon Company und Sony PlayStation spenden für Erdbebenopfer in Japan

Das neue Jahr begann für viele Japaner alptraumhaft. Ein schweres Erdbeben erschütterte insbesondere die Region Ishikawa. Die Bilanz sind bisher 126 Tote, mehr als 200 Menschen werden noch vermisst. Zehntausende hausen in Notunterkünften. Nur Tage später erschüttert eine Flugzeugkollision in Tokio das Land, eines der Flugzeuge war auf dem Weg in die Erdbebenregion.

Viele japanische Unternehmen spenden für die Opfer, Unterkünfte, Verpflegung und Aufräumarbeiten. The Pokémon Company schickte 50 Millionen Yen (ca. 315.000 Euro) an das japanische Rote Kreuz und sprach den Opfern in den sozialen Medien tiefstes Mitgefühl aus. Das Geld stammt aus der Pokémon With You Foundation.

Sony gab heute bekannt, aus verschiedenen Fonds und Gesellschaften insgesamt 40 Millionen Yen zu spenden. Darüber hinaus wolle man auch Spenden von Mitarbeitenden sammeln und diese Spenden noch einmal verdoppeln.

Bildmaterial: kimura2 auf Pixabay